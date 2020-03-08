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Fenerbahçe kabustan uyanamıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.03.2020 12:13 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor beraberliğiyle Süper Lig'deki galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve 25. haftada zirvenin 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de kabus sürüyor.

Fenerbahçe kabustan uyanamıyor

Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren, bir dönem küme düşme korkusu bile yaşayan Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk için başladığı 2019-2020'de ise henüz mart ayında şampiyonluk yarışının uzağına düştü.

FENERBAHÇE 1 PUANI YİNE UZATMADA KURTARDI

Sezonun ikinci yarısına Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenerek iyi başlayan ve 37 puanla ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe, sonraki 6 haftada büyük düşüş yaşadı. Son 6 lig maçında üçer mağlubiyet ve beraberlikle 15 puan yitiren sarı-lacivertliler, 40 puanda kaldı.

ŞAMPİYONLUK HASRETİNİ EGALE EDECEK

Fenerbahçe, mutlu sona ulaşamaması durumunda şampiyonluk hasretini 6 sezona çıkararak, lig tarihindeki kötü rekorunu egale edecek.

Sarı-lacivertliler daha önce 1989-1990 ila 1994-1995'te üst üste 6 kez sezonu zirvede bitirememişti. Bu süre Fenerbahçe'nin halen en fazla şampiyonluk hasreti çektiği dönem. Fenerbahçe bu sezon da şampiyon olamaması durumunda bu kötü rekorunu tekrarlayacak.

21 AYDA 4 TEKNİK ADAM

Fenerbahçe, kulüp başkanı Ali Koç dönemimde 21 ayda 4 farklı teknik adamla maçlara çıktı. Haziran 2018'de başkanlığa seçilen Ali Koç, ilk önce Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'yu göreve getirdi. Geçen sezonun 10. haftasında gönderilen Cocu'nun yerine takımın başına yardımcısı Erwin Koeman geçti. Koeman yönetiminde 9 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler yine başarının uzağında kalınca taraftarın da isteğiyle görev Ersun Yanal'a teslim edildi.

Kısa sürede Ali Koç dönemimin 3. teknik adamı olan Ersun Yanal, bu sezon ligin ikinci yarısındaki kötü gidişattan sonra görevi bıraktı. Fenerbahçe, son olarak dünkü Yukatel Denizlispor maçına antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı.

YANAL'IN GİDİŞİ DE ÇARE OLMADI

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımdan ayrılışının ardından çıkılan ilk maçta da sarı-lacivertli taraftarların yüzü gülmedi. Yukatel Denizlispor maçına antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe, sergilediği oyun ve son dakikada alınan 1 puanla hayal kırıklığı yaşatmaya devam etti.

(AA)

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