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Fenerbahçe Kadıköy'deki 18 yıllık mağlubiyet rekorunu kırdı!

15.03.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kadıköy'deki 18 yıllık mağlubiyet rekorunu kırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında dün Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbehçe, sahasında kazanmayı unuttu.

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, iç sahadaki olumsuz havayı dağıtamadı. Bu sezon ligin 24'üncü haftasında Galatasaray yenilgisi ile başlayan iç saha kabusundaki olumsuz hava devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibe evinde yenilmesinin ardından daha sonraki iç saha maçlarında yüzü gülmeyen Fenerbahçe; Göztepe ile Gençlerbirliği'ne mağlup olurken Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı. Sahasında bu sezon çıktığı 15 karşılaşmada 2 beraberlik 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 7 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli ekip dış sahada ise 14 mücadelede 11 kez galip, 2 beraberlik aldı. Sezon içindeki tüm yenilgilerini evinde alan Fenerbahçe, rakip sahalarda 35 puan toplarken evinde 23 puanda kaldı.

İÇ SAHA YENİLGİ REKORU KIRILDI

Ligin 30'uncu haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 4 maçında kazanamazken bu sezon iç sahada 6 yenilgi alarak rekor kırdı. Sarı-lacivertli ekip 24'üncü haftada Galatasaray'a 1-0, 26'ncı haftada Göztepe'ye 1-0 yenildi. 28'inci haftadaki Antalyaspor mücadelesinden 1-1 berabere ayrılan sarı-lacivertliler, 30'uncu haftada Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybederek evinde 4 maç üst üste galip gelemedi.

İç saha kazanamama rekorunu da dünkü Gençlerbirliği maçı ile kıran Fenerbahçe; 1968-69, 1987-88 ve 1992-93 sezonlarında kendi evinde 5 kez mağlup olurken bu sezon Konyaspor'a 2-0, Beşiktaş'a 4-3, Yeni Malatyaspor'a 3-0, Galatasaray'a 1-0, Göztepe'ye 1-0, Gençlerbirliği'ne ise 2-1 mağlup olarak 6 kez iç sahada galibiyet elde edemedi.

TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçeli taraftarlar, 24 puanla ligin son sırasında bulunan Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen sarı-lacivertli takımın teknik patronunu istifaya davet etti. Sosyal medya hesapları üzerinden istifa çağrısında bulunan sarı-lacivertli taraftarlar Erol Bulut'la şampiyonluk yaşayacaklarına inançlarının kalmadıklarını dile getirdiler. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Bulut ise deplasmanda kırılan rekorların yanı sıra evlerinde mağlup olarak rekor kırdıklarını dile getirdi. Kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe'de Erol Bulut önlerindeki maçlara bakacaklarını ve sonuna kadar mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi.

KRİTİK BULUŞMA GERÇEKLEŞECEK

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu, Beşiktaş derbisi öncesinde bir araya gelecek. 21 yıl sonra Kadıköy'de gelen Gençlerbirliği yenilgisinin ardından takımdaki son durum, teknik direktör Erol Bulut'un durumu ve hakem kararları ile ilgili görüşme gerçekleştirilecek. Önemli oyuncular ile takım yeniden dizayn edilirken elde edilen başarısız sonuçların irdeleneceği görüşmede nasıl bir aksiyon alınacağı merak edilirken, kritik kararların alınması bekleniyor. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kadıköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
BU GİDİŞLE DAHA ÇOKKKKKK REKOR KIRAR.
Ali koç ve ekibi çok şükür tüm rekorları kırdı rezil ettiler takımı.Her başarısızlığı hakeme, dış güçlere, algılara bağladılar.Ulan tüm yönetim mi kör takım futbol oynamıyor futbol yeter yahu
rekorlar yılları oldu koç gibi koççç :)))
Takım
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