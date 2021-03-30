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Fenerbahçe, kaptanla yeni sözleşme imzaladı

30.03.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, kaptan Eda Erdem Dündar ile yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, kaptanla yeni sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 2008'den bu yana forma giyen kaptan Eda Erdem Dündar ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

2008 yılından bu yana terlettiği formamız ile sayısız başarıya imza atmış olan ve Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilen Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar, 3 yıl daha bizimle!

Her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıdığı çubuklu formamızla kazanılmış FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Süper Kupa Şampiyonluğu, CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu gibi sayısız başarının mimarlarından biri olan kaptan Eda Erdem Dündar ile sözleşme yeniledik.

Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor; Eda Erdem Dündar'a, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile nice zaferler ve kupalı sezonlar dileriz.

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