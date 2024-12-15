Fenerbahçe karnesi hatırlatılınca Çağdaş Atan sert çıkıştı! "Spekülatif sorular çok gayesiz!"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Çağdaş Atan'ın açıklamaları;

"FENERBAHÇE BİZDEN BİR GÜN DAHA FAZLA DİNLENDİ"

Mağlubiyeti değerlendiren Çağdaş Atan, “Bugünkü maç bizim için büyük zorluğun fiziksel olarak yorgunluk seviyemizin nerede olduğuydu. Maça harika bir giriş yaptık. Baskı yaparak başladık. Sonrasında yorgunluk seviyemizin beklediğimizin üstünde olduğunu gördüm. Ba'nın lüzumsuz kırmızı kartı. Deniz ve Opoku'nun gördüğü sarı kartlar. 3'ü de cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'nin daha gergin olması gerekiyordu ve bizim de bunu kullanmamız gerekiyordu. İyi yönlendirmelerde iyi futbol oynamaya başladık. Güzel de bir gol attık. 5 stoper özellikli oyuncuyla savunma yapmaya başladık. En Nesyri golü attı. 55 dakikasını 10 kişi oynadığımız ilk yarısını iyi oynamadığımız ama ikinci yarısını daha iyi oynadığımız bir maç oynadık. İyi alan kapattığımız bir maçı kaybettik. Perşembe günü final maçı oynayacağız. Kazanırsak yolumuza Avrupa'da devam edeceğiz. Rakibimizin de ilk 8 umudu var. Enteresan ve zor bir maç olacak. 72 saatten kısa sürede 3. maçı oynuyoruz. Fenerbahçe'nin bugün 3 oyuncusu sakatlandı. Bu periyodu geçmek kolay değil. Fenerbahçe bizden 1 gün daha fazla dinlendi” şeklinde konuştu.

"VEREMEYECEĞİMİZ CEVAP YOK"

Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye karşı 8 maçta 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldığının hatırlatılması üzerine:

“Böyle spekülatif sorular çok gayesiz, sana yakışan bir durum değil. Bizim iyi veya kötü teknik direktör olduğumuzu sadece büyük maçlar belirlemez. Benim teknik direktörlükte 5. yılım. Benim çalıştırdığım takımların bütçelerine ve benim istatistiklerime bakarsınız. Fenerbahçe'ye karşı 3 maçım zaten transferi kapalı olan Kayserispor ile. Birisi gol atmamış takımla burada. Geçen sene 90+5'te golü yedik. Veremeyeceğimiz cevap yok."

"TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ"

Çağdaş Atan, devre arası transfer döneminde takviye yapılıp-yapılmayacağı ile ilgili ise, “Burası Türkiye'nin 6 şampiyon takımından bir tanesi. Burada transfer ve gelişim bitmez. Takviye yapmayı düşünüyoruz. Takımımı 3-4 tane oyuncuyla güçlendirip vites artırmak istiyoruz. Ben ikinci yarı daha güçlü bir Başakşehir izleyeceğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.