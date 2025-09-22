Fenerbahçe Kasımpaşa'da hüsrana uğradı! Gazeteci Serdar Ali Çelikler Tedesco iççin inanılmaz iddialarda bulundu... Aykut kocaman sözleri!

Fenerbahçe dün hem seçime ev sahipliği yaparken, hem de Kasımpaşa deplasmanında mücadele etti. Başkanlık seçiminde Ali Koç’u deviren Sadettin Saran görevi devralırken, sarı lacivertli takım ise Kasımpaşa 10 kişi kalmasına karşın sahadan galibiyetle ayrılamadı ve eleştirileri üzerine çekti. Fenerbahçe'deki Ali Koç ile Sadettin Saran arasındaki seçimin sonucunu 17 Eylül günü doğru tahmin eden gazeteci Serdar Ali Çelikler, flaş iddialarda bulundu. Çelikler, Sadettin Saran'ın sarı lacivertlilerdeki ilk icraatını açıkladı...

‘‘ZAGREP MAÇI SONRASI GİDER!’’

Neospor’da yayın yapan gazeteci Serdar Ali Çelikler, “Konuşmaya gerek yok! Zagreb maçı sonrası Tedesco gider. Yeni başkan Aykut Kocaman’ı getirir. Devin Özek de gider. Lig bitti zaten. Pazartesi Galatasaray kazandığı anda bitiyor!” dedi.

‘‘BİR GENÇLİK DEVRİMİDİR!’’

Fenerbahçe’nin seçimlerine de değinen Serdar Ali Çelikler, “Fenerbahçe özgürlüğüne kavuşmuştur. 40 yaş altı Fenerbahçelilerin yaptığı bir devrimdir. Bir gençlik devrimidir. "Fenerbahçe senin babanın malı değil" demiştir. Kimseye de muhtaç değildir. Bunu göstermiştir Fenerbahçe'nin gençleri.’’ ifadelerini kullandı.

TAKIMI ETKİLEMESİ SORUSUNA…

Bugünkü alınan skorda seçimin bir etken olup olmadığı sorusuna ise Çelikler, “Devre arası seçim sonucunu görünce Mert Hakan'ın, İsmail Yüksek'in, İrfan'ların eli ayağı birbirine girmiştir.” diyerek düşüncelerini ifade etti.