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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25.04.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Kadıköy’de 20.30’da Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Ligdeki son 4 müsabakasından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan çıkaran sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen Fenerbahçe bugün Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30 başlayacak. Ligdeki son 4 müsabakasından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan çıkaran sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. İlk yarıdaki mücadeleyi Fenerbahçe deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi, tüm detayları haberimizde olacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia

KASIMPAŞA MUHTEMEL 11

Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Tarkan, Bistrovic, Hajradinovic, Varga, Thelin

HAKEM FIRAT AYDINUS

Haftanın son maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus, kariyerinde 5. kez iki takım arasındaki bir karşılaşmada düdük çalacak. Kanarya, Aydınus'un yönettiği ilk iki Kasımpaşa maçından galibiyetlerle ayrılırken, sonraki iki sınavında ise 2016-17'de Kadıköy'de golsüz berabere kaldı, geçen sezon da deplasmanda rakibine 2-0 yenildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İNANCI TAM

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşılaşmasının önemine dikkat çekip, "Eğer son dört haftadaki çıkışımıza bir anlam kazandırmak istiyorsak, seriyi Kasımpaşa karşısında da sürdürmeliyiz" dedi. Rakibin de ligde kalma savaşı verdiğine vurgu yapan Belözoğlu, "Kalan maçlarımızda hata yapma lüksümüz yok. Hep daha iyi olacağız ve daha fazla sorumluluk alacağız. Takımıma güveniyorum. Kazanıp, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kasımpaşa
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Fenerbahçe nin işi zor
Fenerbahçe 3/0 kazanır.

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