Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen Fenerbahçe bugün Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30 başlayacak. Ligdeki son 4 müsabakasından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan çıkaran sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. İlk yarıdaki mücadeleyi Fenerbahçe deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi, tüm detayları haberimizde olacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia

KASIMPAŞA MUHTEMEL 11

Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Tarkan, Bistrovic, Hajradinovic, Varga, Thelin

HAKEM FIRAT AYDINUS

Haftanın son maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus, kariyerinde 5. kez iki takım arasındaki bir karşılaşmada düdük çalacak. Kanarya, Aydınus'un yönettiği ilk iki Kasımpaşa maçından galibiyetlerle ayrılırken, sonraki iki sınavında ise 2016-17'de Kadıköy'de golsüz berabere kaldı, geçen sezon da deplasmanda rakibine 2-0 yenildi.