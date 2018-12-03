Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında Eduok'un golünü VAR iptal etti!

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının 7. dakikasında, konuk ekip penaltı kazandı.

Mbaye Diagne'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top Mauricio Isla'nın koluna çarptı. VAR'dan da onayın gelmesinin ardından Mbaye Diagne topun başına geçti. Şu ana kadar Süper Lig'de penaltı kaçırmayan Diagne, Harun Tekin'i geçemedi.

Harun Tekin'in topu kurtarmasının ardından pozisyonu takip eden Samuel Eduok, topu ağlara gönderdi ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ekrana giderek pozisyonu tekrar izledi.

Samuel Eduok'un penaltı atılmadan önce ceza sahası içine girdiğine hükmeden ve alan ihlali yaptığı kararı veren Yaşar Kemal Uğurlu, oyunu endirekt serbest vuruş ile başlattı.

PENALTILARDA KURAL KİTAPÇIĞI NE DİYOR?

Penaltı atışı sırasında hücum oyuncusu ceza alanına girmesi durumunda pozisyonun gol olup olmamasına göre farklı karar veriliyor. Gol olursa, penaltı tekrar ediliyorken, gol olmaması durumunda endirekt serbest vuruşla oyuna devam ediliyor. Kalecinin ve hücum yapan takımın aynı anda ihlal yapması durumunda ise pozisyonun gol olup olmmasına bakılmadan endirekt vuruş ile oyun sürüyor.



