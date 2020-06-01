Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki antrenmanda futbolcuların, çabukluk ve gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları yaptığı belirtildi.İdmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
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