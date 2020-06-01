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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.06.2020 23:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki antrenmanda futbolcuların, çabukluk ve gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları yaptığı belirtildi.İdmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

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