Fenerbahçe kazandı, Adana Demirspor tarihinde bir ilk gerçekleşti! Mavi Şimşekler'in Avrupa macerası başlıyor...

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakayı sarı - lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı. Tarihinde 7. defa Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, bu zaferiyle birlikte Adana Demirspor'a Avrupa yolunu açtı.

Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, daha önce garantilediği UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni Türkiye Kupası'nı da alarak perçinledi.

ADANA DEMİRSPOR, KONFERANS LİGİ'NDE

Sarı - lacivertlilerin kupayı almasıyla birlikte sezonu 4. sırada bitiren Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gitme hakkı kazandı.

TARİHİNDE İLK KEZ...

Mavi Şimşekler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne adım atarak tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkacak.



