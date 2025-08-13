SPOR

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'na sonunda kavuşuyor! Yıldız isim için Benfica ile her konuda anlaşıldı... İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler Kerem Aktürkoğlu’nun ardından Benfica ile de her konuda anlaşmaya vardı.

Burak Kavuncu
Süper Lig devi Fenerbahçe transferde rotayı belirledi. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord galibiyeti sonrası transferde gaza bastı. Kerem Aktürkoğlu için Portekiz ekibi Benfica ile her konuda anlaşma sağlandı.

HAFTA İÇİ İSTANBUL’DA

Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncu sağlık kontrolü ve resmi imza için bu hafta içerisinde İstanbul'da olacak.

RAKAMLAR BELLİ OLUYOR!

Fenerbahçe’nin, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica'ya 22.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro bonus içeren teklifi iletti ve takımların karşılıklı olarak anlaşmaya vardığı iddia edildi. Yıldız oyuncunun da yıllık 5 milyon euro maaş alacağı gelen bilgiler arasında.

