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Fenerbahçe KF Tirana hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

25.06.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe KF Tirana hazırlık maçı bu akşam oldukça keyifli bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bu akşam Arnavutluk'un güçlü ekibi KF Tirana ile karşı karşıya gelecek. Binlerce Fenerbahçeli futbolsever 'Fenerbahçe KF Tirana maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe KF Tirana maçının canlı yayın bilgileri.

Fenerbahçe KF Tirana hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Fenerbahçe KF Tirana hazırlık maçı bu akşam oynanacak. Yüz binlerce Fenerbahçeli futbolsever bu sezon Jorge Jesus yönetiminde olan Fenerbahçe'nin KF Tirana karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler için mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe KF Tirana hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

FENERBAHÇE KF TİRANA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe bu akşam Jorge Jesus yönetimindeki ikinci hazırlık maçına çıkacak. Arnavutluk'un güçlü ekibi KF Tirana ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maçı bu akşam saat 18.00'da başlayacak. Heyecan dolu mücadeleyi Fenerbahçe YouTube Katıl üyeleri canlı olarak izleyebilecek.

SHKUPİ İLE BERABERE KALDI

Fenerbahçe yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile karşılaştı. Fenerbahçe'nin Shkupi ile karşılaştığı mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe'de golleri yeni transfer Lincoln Henrique ve genç yetenek Muhammet Gümükşakaya attı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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