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Fenerbahçe Kia Vaughn ile sözleşme yeniledi

BASKETBOL HABERLERİ  | 29.09.2018 14:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımı oyuncularından Kia Vaughn ile 1 yıllığına yeniden anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Kia Vaughn ile sözleşme yeniledi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon da Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı forması giyen ABD asıllı Çek pivot Kia Vaughn ile yeniden anlaşmaya varıldı.

Geçen sezon Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 31 maçta 27,9 dakika, 11,4 sayı, 6,8 ribaunt ve 1,1 asist ortalamalarıyla mücadele eden 31 yaşındaki basketbolcu, Avrupa Ligi'nde ise 29,4 dakika sahada kalırken 10,2 sayı ve 6,2 ribaunt ortalamalarıyla sarı-lacivertli takıma katkı sağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kia Vaughn Fenerbahçe türkiye kadınlar basketbol ligi

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