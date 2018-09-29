Fenerbahçe Kia Vaughn ile sözleşme yeniledi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon da Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı forması giyen ABD asıllı Çek pivot Kia Vaughn ile yeniden anlaşmaya varıldı.
Geçen sezon Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 31 maçta 27,9 dakika, 11,4 sayı, 6,8 ribaunt ve 1,1 asist ortalamalarıyla mücadele eden 31 yaşındaki basketbolcu, Avrupa Ligi'nde ise 29,4 dakika sahada kalırken 10,2 sayı ve 6,2 ribaunt ortalamalarıyla sarı-lacivertli takıma katkı sağlamıştı.
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