Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı canlı izle | FB canlı maç izle

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde Kırklarelispor'u konuk edecek. Kırklareli'nde oynanan ilk maçta Mevlüt Erdinç golleri ve İbrahim Sürgülü'nün kendi kalesine attığı golle 3-0 kazanan ve büyük avantaj sağlayan Fenerbahçe bu akşam Şükrü Saraçoğlu'nda yarı final biletini almak istiyor. Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca A Spor'dan canlı yayınlanacak bu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
Fenerbahçe: Harun, Deniz, Rami, Falette, Murat, Tolgay, Mehmet, Tolga, Ferdi, Zajc, Mevlüt Erdinç
Kırklarelispor: İbrahim, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Emre, Yüksel, Emre Balkı, Caner, Mert, Hacı Ömer
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşılaşacak olan Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Aspor'dan canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımı Mynet.com'da...
ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ: 2,50 TL
MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 5,00 TL
FENERIUM ÜST- MARATON ÜST A-I BLOK: 9,00 TL
FENERIUM ÜST- MARATON ÜST B-H BLOK: 10,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 11,50 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 12,50 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 14,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 16,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 20,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 22,50 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 27,50 TL
MARATON ALT E BLOK: 35,00 TL
FENERIUM ALT AVİS E BLOK: 38,5 TL
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelelerinde görev alacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçları, 11 Şubat Salı, 12 Şubat Çarşamba ve 13 Şubat Perşembe tarihlerinde oynanacak. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre rövanş mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şu şekilde:
11 Şubat Salı
20.30 Fenerbahçe – GMG Kırklarelispor: Suat Arslanboğa
12 Şubat Çarşamba
20.30 Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
13 Şubat Perşembe
17.00 BB.Erzurumspor – Trabzonspor: Erkan Özdamar 19.15 DG.Sivasspor – Antalyaspor: Fırat Aydınus
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