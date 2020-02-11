Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı canlı izle | FB canlı maç izle

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde Kırklarelispor'u konuk edecek. Kırklareli'nde oynanan ilk maçta Mevlüt Erdinç golleri ve İbrahim Sürgülü'nün kendi kalesine attığı golle 3-0 kazanan ve büyük avantaj sağlayan Fenerbahçe bu akşam Şükrü Saraçoğlu'nda yarı final biletini almak istiyor. Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca A Spor'dan canlı yayınlanacak bu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

FENERBAHÇE - KIRKLARELİSPOR MAÇI İLK11'LERİ

Fenerbahçe: Harun, Deniz, Rami, Falette, Murat, Tolgay, Mehmet, Tolga, Ferdi, Zajc, Mevlüt Erdinç

Kırklarelispor: İbrahim, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Emre, Yüksel, Emre Balkı, Caner, Mert, Hacı Ömer

FENERBAHÇE - KIRKLARELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşılaşacak olan Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Aspor'dan canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımı Mynet.com'da...

FENERBAHÇE KIRKLARELİSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ: 2,50 TL

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 5,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST A-I BLOK: 9,00 TL