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Fenerbahçe kırmızı kart bekledi ama... İtalyan hakemin kararı tartışma yarattı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.01.2025 21:36
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında taraftarının önünde Fransız ekibi Lyon'u konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan sarı - lacivertliler, dakikalar 31'i gösterdiğinde kırmızı kart bekledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe kırmızı kart bekledi ama... İtalyan hakemin kararı tartışma yarattı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile Lyon Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında Szymanski'ye yapılan faulün ardından İtalyan hakemin verdiği karar dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

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Karşılaşmada dakikalar 31'i gösteriğinde Lyon'da Sael Kumbedi, Szymanski'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

VAR SESSİZ KALDI

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Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi. Ancak Hakem Simone Sozza'ya VAR'dan da bir uyarı gelmeyince serbest vuruşla oyuna devam edildi.

İRFAN CAN KAHVECİ SARI KART GÖRDÜ

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Öte yandan sarı - lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, yoğun itirazlarından kaynaklı sarı kart ile cezalandırıldı.

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20:45 İY
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 0
Olympique Lyon Olympique Lyon

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe lyon
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