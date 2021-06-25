Fenerbahçe kongresinde aidat gerginliği

Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında kongre üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

Genel kurul divan başkanı Vefa Küçük, bazı kongre üyelerinin yıllık aidatın 50 liradan 500 liraya çıkarılması isteğini dile getirdi.

Daha sonra yapılan oylamada yıllık aidatın 500 liraya çıkarılması oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine tribünde yer alan kongre üyeleri arasında gerginlik çıktı. Başkan Ali Koç, tribüne giderek kongre üyeleriyle konuştu ve gerginlik büyümeden önlendi.

Genel Kurul Divan Başkanı Vefa Küçük, yaşanan gerginlik sebebiyle genel kurula bir süre ara verdi.

"İHRAÇ EDİLEN ÜYELER AFFEDİLSİN"

Vefa Küçük ayrıca "İhraç edilen üyeler, istifa eden üyelerin kulübe yeniden kazandırılması lazım, bu ancak tüzük kongresinde yapılacak değişiklikler ile olabilir. Bir barış ortamı ve af ortamı yaratmamız gerekir. Bu barışı sağlayamazsak heybelerindeki taş, heybelerindeki bomba haline gelecek. Herhangi bir başkan bu bombayı atarsa büyük tehlike olacak" çağrısında bulundu.

