Fenerbahçe kongresinde gerginlik

Fenerbahçe Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurulu bugün resmen başladı. Hem Sarı-Lacivertliler’in hem de diğer futbolseverlerin yakından takip ettiği tarihi kongrede 20 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerden Ali Koç, başkanlık için yarışıyor...
AZİZ YILDIRIM'DAN SESSİZLİK RİCASI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Stadı’nda yapılan seçimli genel kurula giriş yaptı. Tribünlerden tezahüratlarla yönetim kurulu kürsüsüne ilerleyen Yıldırım, stadın yanında bulunan okulda sınav yapılmasından dolayı tribünlere sessiz olmasını rica etti.
ALİ KOÇ TEZAHÜRATLARLA KARŞILANDI
Fenerbahçe’de seçimli genel kurulda başkan adaylarından Ali Koç stada giriş yaptığında üyeler tarafından coşkuyla karşılandı. Uzun süre yapılan tezahüratlara el sallayarak cevap veren Koç, daha sonrasında tribündeki yerini aldı.
AZİZ YILDIRIM SARI, ALİ KOÇ BEYAZ RENKLE SEÇİME GİRECEK
Fenerbahçe'de gerçekleşen olağan kongrede renk seçimi yapıldı. Lacivert renk Divan Kurulu Başkanlığı tarafından alınırken, Aziz Yıldırım sarı, Ali Koç ise beyaz renkle seçime girecek. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, lacivert rengi Divan Kurulu'na ayırırken, Aziz Yıldırım sarı, Ali Koç ise beyaz rengi çekti. Aziz Yıldırım'ın listesinden Şekip Mosturoğlu, Ali Koç'un listesinden ise Semih Özsoy renk seçimlerini yaptı. Mosturoğlu, renk seçimi öncesinde, "Biz zaten daha önce Semih Bey'le renk konusunda anlaşmaya varmıştık. Biz sarı rengi alıyoruz" ifadelerini kullandı.
VEFA KÜÇÜK'TEN ÜYELERE LGS VE GERGİNLİK UYARISI UYARILAR
Fenerbahçe’nin Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda, genel kurul divan başkanlığına Vefa Küçük seçildi. Küçük, yaptığı konuşmada öncelikle üyelere uyarıda bulunarak, “Yan tarafta bulunan Kenan Evren Lisesi’nde sınav var. Çocuklarımızın geleceği her şeyden önemlidir. Lütfen bunu dikkate alarak hareket edelim” ifadelerini kullandı.
Kulübe yakışan bir yönetim göstermek için elinden geleni yapacağını belirten Küçük, “Fenerbahçe tarihinin en geniş katılımlı genel kurulunu yönetme imkanı sizlerin oylarıyla bizlere verildi. Beni ve arkadaşlarımı bu önemli göreve getirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tüzüğe göre gündem oylamasına geçmeden önce başkan adayları, en az 200 imzalı teklifiyle adaylıklarını koyacaklardır. Müstakil olarak her iki başkan adayımızın listesinde yer almadığı halde, bunlardan birisinde görev almayı arzu eden üyemiz varsa, müracaatını bize yapabilir. Şu andan itibaren 15 dakikalık bir süre vermem gerekiyor başkan adaylarına. Her 2 başkan adayımızın listeleri hazır. Mecburen uzun konuşuyorum, adayların müracaatlarını yapmasına zaman kazandırmak için bunu yapıyorum. Bu seçimin, her iki başkan adayına ve camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah böyle olacaktır. Ben de daha önce bu seçim ortamlarını yaşadım. Artık hepsini geride bıraktık” diye konuştu.
KONGRE ÜYELERİNDEN GÜNEŞ ÖNLEMİ
Fenerbahçe Ülker Stadı’nda gerçekleşen seçimli genel kurulda kongre üyeleri güneşe aldıkları önlemle dikkat çekti. Tribünde yer alan kongre üyeleri, çok güneş olmasından dolayı başlarını gazeteler ile kapattı. O anlar ise ilginç görüntülere sahne oldu. Bu arada Ali Koç'u destekleyen üyeler Fenerium alt tribününde sağ tarafta yer alırken, Aziz Yıldırım sempatizanlarının ise Fenerium alt tribünü orta kısmında oturdukları görüldü.
KONGRE GERGİN BAŞLADI
Fenerbahçe kongresi beklendiği üzere gergin başladı. Gerginliğin ardından kürsüye gelen Divan Başkanı Vefa Küçük, "Burada kim ne isterse konuşma hakkına sahip. Hakaret etmemek ve rencide etmemek şartıyla konuşurlar. Ama Fenerbahçe sevgisi ve saygısı düşünülerek bunların yapılması lazım. Lütfen konuşmacıya oturduğunuz yerden müdahale etmeyin" ifadelerini kullandı. Küçük'ün ardından kürsüye bir başka konuşmacı gelerek genel kurula devam edildi.
"YENİÇERİ" AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ
Fenerbahçe kongresinde konuşan Kaya Enişte’nin açıklamaları esnasında ve sonrasında tribünlerde gerginlik yaşandı. Fenerbahçe Ülker Stadı’nda yapılan seçimli genel kurulda kongre üyesi Kaya Enişte’nin konuşması sırasında ve sonrasında tribünlerde gerginlik yaşandı. Konuşması esnasında tepki gören Kaya Enişte, kürsüden indikten sonra iki üye arasında tribünde tartışma yaşandı. Kısa süren bu tartışma çevredeki diğer üyeler tarafından yatıştırıldı.
Fenerbahçeli bir üyenin yaptığı konuşma tepki çekti. Üye, "Bursaspor'da topa afedersiniz öküz gibi vuran Ozan Tufan, Fenerbahçe'de topu tepemiyor bile! 10 liraya aldığınız adamı sonra 2 liraya takasla göndermeye çalışıyoruz. Fenerbahçe'deki stres bize kaybettiriyor. Sürekli final kaybediyoruz" ifadelerini kullandı.
"EŞKIYA" DAMGASI!
Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi İlhan Ekşioğlu'nun, Zeki İzci'yi tehdit ettiği iddiası ortaya atıldı. Yaşanan gerginliğin ardından Vefa Küçük, iki başkan adayının destekçilerine seslendi. Vefa Küçük, "Susun! Susun! Dışarı çıkın! 'Eşkıya dışarı' diye bağırmayın. Hepimiz kongre üyesiyiz. Ben kimseyi desteklemiyorum" ifadelerini kullandı.
Zeki İzci'nin konuşmasının ardından tribünlerde karşılıklı gerginlik yaşanırken, yönetici Ali Cenk Başak, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü. Genel Kurul Üyesi Zeki İzci, yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım'ı eleştirirken, "Başkanım artık emeklilik vaktiniz geldi" ifadelerini kullandı.
İzci'nin konuşmasının ardından tribünlerden büyük tepki gelirken, kürsünün önüne gelen bir grup Zeki İzci'nin önünü kesti. Bu sırada Yönetim Kurulu masasında oturan yönetici Ali Cenk Başak, oturduğu yerden gelerek İzci'nin üzerine yürüdü. Görevliler Zeki İzci'yi buradan uzaklaştırırken Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük yerinden kalkarak duruma müdahale etti. "Burayı ben yönetiyorum. Kimsenin tarafında değilim" diyerek uyarıda bulunan Vefa Küçük, saha içindekilere de seslenerek, soyunma odalarına yönelen koridordan içeriye gitmelerini istedi.
2018 BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ
Fenerbahçe’de gerçekleşen kongrede 2018 bütçesi de oylamaya sunuldu. Bütçe genel kurul üyeleri tarafından kabul edilirken, yönetim ve denetim kurulu da oy çokluğuyla ibra edildi. Fenerbahçe’de yarın yapılacak olan seçim öncesinde gerçekleşen genel kurul toplantısında 2018 bütçesi, genel kurul üyelerinin oylarına sunuldu. Yönetici Ozan Balaban’ın okuduğu bütçede toplam gelir 567 milyon 449 bin 200 TL olarak hesaplanırken toplam gelir de yine 567 milyon 449 bin 200 TL olarak açıklandı. Bütçe üyeler tarafından kabul edildi. Bütçenin ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası oylandı. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, oy çokluğuyla ibra edildi.
ATİLLA TARIK AKSOY İHRAÇ EDİLDİ, FİLİZ AYDOĞAN'IN İHRACI İSE REDDEDİLDİ
Yönetim Kurulu ibrası ve 2018 bütçesinin kabul edilmesinin ardından 2 üyenin ihracı oylandı. Bu üyelerden Atilla Tarık Aksoy oy birliğiyle ihraç edilirken, Filiz Aydoğan’ın ihraç talebi iptal edildi. Fenerbahçe’de 2018 bütçesi kabul edilirken Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu da oybirliğiyle ibra edildi. İbraların ardından yönetim kurulu kararıyla 2 üyenin ihraç talebi oylandı. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, üyelerden Atilla Tarık Aksoy için, “Değişik mecralarda yönetim kurulu, başkana itham edici beyanlarda bulunmuş. Bu beyanların yanında bizim kabullenmediğimiz ve şiddetle reddettiğimiz, yönetim kurulu ve başkanının şike yaptığı iddiası var. Bu nedenle sevk edildi” ifadelerini kullandı. Aksoy, oy birliğiyle ihraç edilmiştir. Aksoy’un ardından Filiz Aydoğan için de kulüp çalışanlarını suçlayıcı isnatlarda bulunduğu iddiasıyla ihraç oylaması yapıldı. Ancak oylama sonucunda ihraç kararı kaldırıldı.
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