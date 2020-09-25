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Fenerbahçe koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.09.2020 17:52 | Son Güncelleme

Hafta sonunda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesislerinde tüm takım,teknik heyet ve idari çalışanlara koronavirüs testi uygulandığını ve hiçbir pozitif sonuca rastlanmadığını duyurdu.

Fenerbahçe koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Hafta sonu zorlu Galatasaray deplasmanında sahaya çıkacak Fenerbahçe tüm takıma koronavirüs testi yapıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Bugün Samandıra Can Bartu Tesislerinde tüm takımımıza,teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid 19 testlerinin tamamı NEGATİF sonuçlanmıştır."

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