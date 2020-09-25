Fenerbahçe koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Hafta sonu zorlu Galatasaray deplasmanında sahaya çıkacak Fenerbahçe tüm takıma koronavirüs testi yapıldığını açıkladı.
"Bugün Samandıra Can Bartu Tesislerinde tüm takımımıza,teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid 19 testlerinin tamamı NEGATİF sonuçlanmıştır."
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