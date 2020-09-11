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Fenerbahçe kredi ödemesini bir sonraki sezona erteledi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.09.2020 17:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, bu sezon ödeyeceği kredi ödemesini bir sonraki sezona ertelediğini duyurdu.

Fenerbahçe kredi ödemesini bir sonraki sezona erteledi

Fenerbahçe, harcama limitinde rahatlama oluşturmak anlamında bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesini 2021'in Mayıs ayından 2021'in Ekim ayına ötelediklerini açıkladı.

KAP'a yapılan bildirimde, "Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda tarafımızdan açıklama yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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