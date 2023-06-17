Fenerbahçe Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiriliyor! Başkan Ali Koç kürsüde...

Fenerbahçe Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiriliyor. Saat 10.30'da başlayan genel kurul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılıyor.

YÜKSEK KATILIM SAĞLANDI

Mali Genel Kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve üyeleri katıldı. Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, açılış konuşmasında toplantıya 1552 üyenin katılım sağladığını açıkladı.

Olağan Mali Genel Kurulun divan başkanlığına, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, oy çokluğu ile seçildi.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kürsüde. Haber güncellenmektedir...

YENİ HOCA SÖZLERİ!

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik." dedi.

"CAMİAYI BİLEN TÜRK HOCA OLACAK!"

Takımın başına bir Türk teknik adam getireceklerini belirten Ali Koç, "Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız." ifadelerini kullandı.

'HEPİMİZİN SÖYLEYECEK BİR ŞEYİ VAR...'

"Bugünkü toplantıdan alınacak çok mesaj var. Verilecek çok da mesaj var. Bu mesajları nasıl kullanacağız? Önemli olan bu. Düzen bugün biraz karmaşık oldu. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar karar aldı, bir 40 kişi daha konuşacak. Onları da dinlemek için sabırsızlanıyorum. Hepimizin canı sıkkın ve söyleyecek bir şeyi var. Söylenen pek çok şeyin haklılık payı da yüksek."

'SAMANDIRA'DAN PETROL FIŞKIRSA...'

"Bir arkadaşımız, tablo böyleyse mali konuların ne önemi var dedi. Sonuna kadar haklı. Altın bulsanız, petrol fışkırsa, gökten para yağsa futbolda başarı olmadığı sürece hiçbir şeyin kıymeti olmadığını hepimiz biliyoruz ve yaşıyoruz. Ben de sizin tarafınızda olsam, bu karşılaştığımız tablo hakkında benzer düşüncelerde olurdum. Şampiyon olamasak da en tepe için mücadele ettiğimizi herkes bilsin."

ELEŞTİRİLERE YANIT

"Bir arkadaşımız çıktı, parmak sallama olayını söyledi. En üzüldüğüm olay bugün. 10 saniyelik video, öncesini ve sonrasını bilmeden yaptığınız yorumlar beni üzmüştür. İşler ne kadar gergin olursa olsun, aleyhte tezahürat olacak diye son futbolcumuz sahayı terk edene kadar içeri kaçmayan, taraftardan uzak olmayan, sokakta da taraftarla olan bir insanım. 2-3 tane olumsuz örneğiniz varsa, 100'lerce 1000'lerce olumlu örnek veririm. Sosyal medya pompalamasıyla, bir sürü konuda bu yorumların yapılmasına sebep verilmektedir."

"Bana kızıyorsunuz ya dişinizi bize gösteriyorsunuz diye. Siz kime dişinizi gösteriyorsunuz Fenerbahçe menfaatleri çerçevesinde? Eski başkanlar, eski yöneticiler, kamuoyunda yeri olan kişiler..."

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YANITI

"Özellikle Fenerbahçe kötü gittiğinde, mangalda kül bırakmayıp lokantalarda eğlenceler veren insanlar, size söylüyorum. Çıkarın bir aday. Haksız olduğumuz noktalar da olsa, başarısız olduğumuz noktalar da olsa, iyi niyetimizle elimizden geleni yaparken çıkın aday olun, biz de geri çekilelim. Biz bu kadar fedakarlık yaparken başarısız olmak ne kadar acı biliyor musunuz?"

GERGİN ANLAR!

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu'nda bazı üyeler arasında kavga çıktı. Başkan Ali Koç bu nedenle konuşmasına ara verdi.

Konulmasına olaylar nedeniyle ara veren Ali Koç, Uğur Dündar'ın "Başkanım siz konuşmaya başlayın." sözlerine "Sayın başkan ben bu ortamda konuşma yapamam." yanıtını verdi.

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Ali Koç'un konuşması sırasında kongre üyeleri arasında tartışma yaşandı. Fenerbahçe Mali Genel Kurul Toplantısı'na 15 dakika ara verildi. Aranın sonrasında Başkan Ali Koç, konuşmasına kaldığı yerden devam edecek.

ALKIŞLARLA YENİDEN KÜRSÜDE

Yaşanan gerilimin ardından Başkan Ali Koç yeniden kürsüye geldi ve açıklamalarına devam etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuşmasını yapmak için kürsüye gelirken büyük alkış topladı.

'JORGE JESUS HERKES TARAFINDAN KABUL GÖRDÜ'

"En büyük yatırımı dünyaca ünlü hocaya yaptık. 2019'da Portekiz'de bir kulüp başkanından hoca tavsiyesinde bulunmasını istedim. 'Acil başarı istiyorum' dedim. Acil başarı için Jorge Jesus ismini verdi, o zaman mümkün olmadı. Seneler sonra kısmetmiş geldi. Kimse sorgulamadı, herkes alkışladı. 'Ders alınmış, öğrenilmiş' denildi. Sahadaki futbolumuz alkışlandı. Jorge Jesus'u kimse sorgulamadı. Şimdi herkes gitmesi için mesajlar atıyor. 39 senede 20 şampiyonluk, Güney Amerika Şampiyonlar Ligi kazanmış. Suudi Arabistan, Portekiz, Brezilya'da başarılı olmuş adam, herkes tarafından kabul gördü."

'HERKES ALKIŞLADI'

"Geldiği zaman Jesus'u kimse sorgulamadı, herkes alkışladı. Yönetimin yaptığı en iyi iş bu dedi. Artık ders alınmış, doğru işler yapılıyor dendi. Sahadaki futbolumuz, baskı, agresif, ofansif, bol gollü... İşte bu sene dendi. Jorge Jesus'u kimse sorgulamadı. Şimdi herkes gitsin diye mesajlar atıyor."

SEZON DEĞERLENDİRMESİ

"Şöyle bir sezona bakalım. 56 resmi maç yapmışız. Rakiplerimizden, 17 adet fazla maç yapmışız. 38 galibiyet, 8 mağlubiyet, 10 beraberlik. 14 kez haftada 2 maç yapmışız. UEFA'da 107. sıradan 57. sıraya çıkmışız. Aynı UEFA'da ülkemiz 20. sıradayken, 5 takımın topladığı puanlarla ki bunu en çok Fenerbahçe toplamış, 12. sıraya yerleştik. Sevilla'yı salladık ancak yıkamadık. Biraz şans yanımızda olsa belki deplasmanda biz 2-0 öne geçecektik. İstanbul'da da salladık ama yenemedik. Sevilla tek yenilgisini bizden aldı, gitti şampiyon oldu."

"Puan averajımız 2.22'ymiş, son şampiyonluğumuz 2013/14'te 2.18'miş. Puan averajımız, son 5 senenin şampiyonlarının tamamının üstünde. Hiç de fena sayılmayan, ikincilik ve Türkiye Kupası'yla biten bir sezon yaşadık."

'VEDAT MURİÇ İÇİN 1 MİLYON EURO DAHA ALACAĞIZ'

"Golcü, golcü, golcü dediler. Vedat'ın yerini dolduramadınız diyenler oldu. Vedat'a 12 milyon euro teklif geldiğinde bu işi bilen arkadaşlara sordum, hemen sat fazlası olmaz dediler. 20'ye sattık. Bu sene bile Lazio'dan 1 milyon bonus alacağız."

"Enner Valencia'dan Allah razı olsun. Her sahadaki performansı, ailesi kalbimizde yer edildi. Yeri geldi onu da yerden yere vurduk. Yok penaltıyı kaçırdı, başka bir şey diye..."

"Sanki Türkiye Kupası'nı kazanmakla ayıp ettik. Vizyonumuz tabii ki o değil ancak başkaları küçümseyecek diye almasa mıydık? Biz 10 senedir kupayı alamamışız."

ARDA GÜLER SÖZLERİ

"Arda Güler'in ne olacağı belli değil ama bizi yerden yere vuruyorlar. Enner Valencia'dan Allah razı olsun. Ancak yeri geldi, onu da yerden yere vurduk. Her türlü kötülük, şanssızlık ve uğursuzluk başımıza geldi."

YAZ KAMPI RUSYA'DA...

"Bu sene yaz kampını Rusya'da yapacağız. Zenit'le iyi bir ilişkimiz var. Avrupa Kulüpler Birliği, Rus takımlarına yaptırım yaparken karşı çıkan tek kişi bendim. Savaşa karşıyız. İki ülke, ikisi de bu ülke için çok önemli. İnsanıyla, ticaretiyle, her şeyiyle... Aynı zamanda jeopolitik konumların da spora karıştırılmasına karşıyız."

"FENERBAHÇE TARAFTARINDIR"

"Taraftarımıza birkaç şey söylemek istiyorum. Fenerbahçe, taraftarındır. Yönetimler, başkanlar yolcudur. Bunu her zaman söylemişimdir ve gerçektir. Fenerbahçe taraftarına da soruyorum. Bir taraftar olarak, biz belki de çoluğumuz, çocuğumuz, eşimizden sonra Fenerbahçe'ye yeterince sahip çıkabiliyor muyuz? Tribündeki gücü eski nitelikte, güçte yapabiliyor muyuz? Eski kültürümüze yakın olduğumuzu düşünmüyorum."

