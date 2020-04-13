Fenerbahçe Kulübünden Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanarak taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 virüsüne karşı tedavisi tamamlanarak taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm hastalara acil şifalar diliyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.
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