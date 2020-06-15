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Fenerbahçe kupada yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.06.2020 09:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Fenerbahçe kupada yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor.

İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

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