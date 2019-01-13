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Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis'i andı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.01.2019 10:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'i ölümünün 7. yıl dönümü nedeniyle video yayımlayarak andı.

Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis'i andı

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından "Yerin hiçbir zaman dolmayacak" başlığıyla yayımlanan, "EfsanelerÖlmez" etiketli videoda, Lefter Küçükandonyadis'in Fenerbahçe formasıyla attığı gollerden bazılarına yer verildi.

Fenerbahçe'de 1947-1951 ve 1953-1964 yıllarında forma giyen efsane futbolcu kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Sadece Fenerbahçe'nin değil, A Milli Futbol Takımı'nın da efsanesi olan Lefter Küçükandonyadis'in ismi bu sezon Spor Toto Süper Lig'e verildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe lefter küçükandonyadis

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