Fenerbahçe'li Milli oyuncu İsmail Yüksek ile kavga eden Stuttgartlı Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı! Sosyal medya karıştı...

UEFA Avrupa Ligi’nde Stuttgart ile karşılaşan ve maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe’nin Milli futbolcusu İsmail Yüksek ile maç içerisinde tartışma yaşayan Deniz Undav’dan beklenmedik bir hareket geldi. Sosyal medya hesabından Galatasaray’ın gönderisine yorum atan Undav, görenleri şaşırttı. İşte o paylaşım ve yorum…

Deniz Ündav, Instagram'da Galatasaray'ın gönderisine yorum yaptı: "Cimbombom’’

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇINDA NE OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe-Stuttgart karşılaşmasının son anlarında milli futbolcumuz İsmail Yüksek ile tartışma yaşayan Deniz Undav, sinirli halleriyle dikkat çekmişti. İsmail Yüksek, stadyumda bulunan skor tabelasını göstererek 1-0 önde olduklarını vurgulamıştı.

Maçın son düdüğünün ardından takım arkadaşlarıyla birlikte Fenerbahçeli oyuncuların üstüne gelen Deniz Undav, görevlilerin araya girmesiyle birlikte soyunma odasına götürülmüştü.

SOSYAL MEDYA YIKILDI!

Galatasaray'ın paylaşımına yorum atan Deniz Undav'ın paylaşımına tepkiler dinmedi.

Kullanıcılar Deniz Undav'ın paylaşımını Galatasaray'a gelmek için yol yapıyor diye yorumlarken, yorumu gereksiz olarak nitelendirdiler.