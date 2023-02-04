Fenerbahçe Lig'den çekiliyor mu? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan son dakika açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada ligden çekilme iddiasına cevap verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuşmasında ligden çekilmek için yapılan oylamanın sonucuna da değindi. Konuya dair ayrıntılar merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'ligden çekilme' açıklaması ve detaylar...

FENERBAHÇE LİG'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ligden çekilmek için yapılan oylamanın sonucuna ilişkin konuştu.

Koç, yapılan oylamadan 11'e 3 devam kararı çıktığını dile getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuya dair yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ama sizlerin huzurunuzda bunu masaya koymak istiyorum. Ben her şeyi, kendi başkanlığımı feda etmeye hazırım. Niye? Çünkü önümüzde 2 tane yol var.

Lig'den çekilme falan, saçma sapan şeyler. Öyle bir şey yok."

