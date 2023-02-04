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Fenerbahçe Lig'den çekiliyor mu? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan son dakika açıklaması

04.02.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı son dakika açıklamasında ligden çekilme iddiasına cevap verdi. Konuya dair detaylar ile "Fenerbahçe Lig'den çekiliyor mu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılan oylamadan 11'e 3 devam kararı çıktığını belirtti. İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'ligden çekilme' açıklaması...

Fenerbahçe Lig'den çekiliyor mu? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan son dakika açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada ligden çekilme iddiasına cevap verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuşmasında ligden çekilmek için yapılan oylamanın sonucuna da değindi. Konuya dair ayrıntılar merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'ligden çekilme' açıklaması ve detaylar...

FENERBAHÇE LİG'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ligden çekilmek için yapılan oylamanın sonucuna ilişkin konuştu.

Koç, yapılan oylamadan 11'e 3 devam kararı çıktığını dile getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuya dair yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ama sizlerin huzurunuzda bunu masaya koymak istiyorum. Ben her şeyi, kendi başkanlığımı feda etmeye hazırım. Niye? Çünkü önümüzde 2 tane yol var.

Lig'den çekilme falan, saçma sapan şeyler. Öyle bir şey yok."

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