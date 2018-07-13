Fenerbahçe - Lozan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Lozan maçı biletleri ne kadar? (Canlı izle)

Fenerbahçe - Lozan maçı ile sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. İsviçre'de kampa giren Fenerbahçe, Lozan takımı ile bu akşam bir hazırlık maçı yapacak. Yeni teknik direktör Phillip Cocu'nun futbolcuları yönlendirerek sistemini oturtmaya çalıştığı ve takımın eksik bölgeleri için transfer çalışmalarının devam ettiği Fenerbahçe, İstanbulspor maçından sonra 2. hazırlık maçına çıkacak. Taraftarlar ise takımlarını yeni sezon öncesi izlemek istiyor. Ve maç saatini, hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. Peki Fenerbahçe - Lozan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

COCU'DAN FUTBOLCULARA UYARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, takımdaki iletişimin önemine vurgu yaparak, futbolculara birbirleriyle konuşma talimatı verdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Lozan kentinde sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, antrenmanlara ağırlığını koymaya başladı.

Çalışmalarda futbolculardan arkadaşlarını uyarmalarını isteyen Cocu, "Gör-konuş-hızlı uygula" kuralı çerçevesinde oyun akışı içerisinde seslerin yükselmesi gerektiğini anlattı.

Takımda yardımlaşmanın en önemli konu olduğunu belirten Hollandalı teknik adam, "Burada keyif alarak taşıdığımız bir sorumluluk var. Herkes eşit şekilde sorumluluğumuzun yükünü paylaşmalı ve taşın altına elini koymalı. Birimizin derdi, hepimizin derdi, birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Sorunlar en son bize gelmeli. Siz kendi içinizde tüm sorunları beraberce çözmelisiniz. Kimse kendini yalnız hissetmemeli." ifadelerini kullandı.

Bu arada sarı-lacivertli takımın kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal, yeni transferler Berke Özer ve Barış Alıcı ile yakından ilgilenirken, Mehmet Ekici de antrenmandaki etkili performansıyla Cocu'dan övgü aldı.