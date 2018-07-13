Fenerbahçe - Lozan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Lozan maçı biletleri ne kadar? (Canlı izle)

Fenerbahçe - Lozan maçı ile sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. İsviçre'de kampa giren Fenerbahçe, Lozan takımı ile bu akşam bir hazırlık maçı yapacak. Yeni teknik direktör Phillip Cocu'nun futbolcuları yönlendirerek sistemini oturtmaya çalıştığı ve takımın eksik bölgeleri için transfer çalışmalarının devam ettiği Fenerbahçe, İstanbulspor maçından sonra 2. hazırlık maçına çıkacak. Taraftarlar ise takımlarını yeni sezon öncesi izlemek istiyor. Ve maç saatini, hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. Peki Fenerbahçe - Lozan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarını 13 Temmuz Cuma günü yerel saatle 19.00’da Lozan ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek. Fenerbahçe- Lozan maçı, D-Smart 77. kanaldan canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin, 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 19.00’da (Yerel Saat) İsviçre’deki Olympique de la Pontaise Stadı’nda Lozan ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasını yerinde izlemek isteyen taraftarlarımız, biletlerini https://www.starticket.ch/fr/tickets/match-international-de-football-football-club-lausanne-sport-vs-fenerbahce-sk-20180713-1900-stade-olympique-de-la-pontaise-lausanne adresi üzerinden satın alabileceklerdir.
COCU'DAN FUTBOLCULARA UYARI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, takımdaki iletişimin önemine vurgu yaparak, futbolculara birbirleriyle konuşma talimatı verdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Lozan kentinde sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, antrenmanlara ağırlığını koymaya başladı.
Çalışmalarda futbolculardan arkadaşlarını uyarmalarını isteyen Cocu, "Gör-konuş-hızlı uygula" kuralı çerçevesinde oyun akışı içerisinde seslerin yükselmesi gerektiğini anlattı.
Takımda yardımlaşmanın en önemli konu olduğunu belirten Hollandalı teknik adam, "Burada keyif alarak taşıdığımız bir sorumluluk var. Herkes eşit şekilde sorumluluğumuzun yükünü paylaşmalı ve taşın altına elini koymalı. Birimizin derdi, hepimizin derdi, birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Sorunlar en son bize gelmeli. Siz kendi içinizde tüm sorunları beraberce çözmelisiniz. Kimse kendini yalnız hissetmemeli." ifadelerini kullandı.
Bu arada sarı-lacivertli takımın kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal, yeni transferler Berke Özer ve Barış Alıcı ile yakından ilgilenirken, Mehmet Ekici de antrenmandaki etkili performansıyla Cocu'dan övgü aldı.
Öte yandan, antrenmandaki gol çalışması sırasında İsmail Köybaşı attığı röveşata golüyle arkadaşlarından alkış aldı.
FENERBAHÇE YENİ GOLCÜSÜNÜ BULDU!
Fenerbahçe'de İspanyol forvet Soldado'nun sakatlığı ve henüz bir golcü transfer edilmemesi nedeniyle Aatif forvette yer alacak. Tecrübeli futbolcu kampta oynanacak olan maçlarda hücum hattında görev yapacak. Daha önce Sivasspor'da oynarken bu bölgede forma giyen sarı-lacivertli oyuncunun sergileyeceği performansın takımdaki geleceği açısından çok önemli olduğu öğrenildi.
YENİ TRANSFERLER KAMPA KATILDI
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sarı-lacivertlilerin, Altınordu'dan transfer ettiği Berke Özer ve Barış Alıcı da antrenmana katıldı. Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Damien Comolli de antrenmanı takip etti.
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