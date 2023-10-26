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Fenerbahçe Ludogorets maçı öncesi Ali Koç stat hoparlörlerinden taraftara seslendi!

26.10.2023 20:13 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Ludogorets maçı öncesinde stadyum hoparlörlerinden taraftarlara seslendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Ludogorets ile karşılaştığı maç öncesinde Cumhuriyetin 100'üncü yılı büyük coşkuyla kutlandı. Karşılaşma öncesi sözleri Altan Çetin'e ait 'Atatürk ve Fenerbahçe Marşı' da ilk kez Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde taraftarların beğenisine sunuldu. Şarkının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla yaptığı konuşma paylaşıldı. Başkan Ali Koç, taraftarlara şu şekilde seslendi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 1
Ludogorets Razgrad Ludogorets Razgrad

"ATA'MIZIN EŞSİZ MİRASINA..."

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"Fenerbahçe Spor Kulübü, sadece bir spor kulübü değil, bir mirası geçmişten geleceğe taşıyan, Atatürk'ün ideallerini ve ruhunu yaşatan bir ailedir. Cumhuriyetin 100. yılında bizler, Fenerbahçeliler olarak bu vizyonu yaşatmanın ve güçlendirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Spor bizim için sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir inanç ve tutkudur. Atatürk'ün gençliğe olan sonsuz güveniyle, bu tutkuyu yüreklerimize kazıyor ve kazandığımız her zaferde Ata'mızın eşsiz mirasına ve aziz hatırasına bir selam çakıyoruz.

"BUNDAN SONRA DA..."

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Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Atatürk adını gurur ve sevgiyle en yukarılara taşıyacak ve onun yolunda aynı kararlılık ve azimle yürümeye devam edeceğiz. Büyük Fenerbahçe taraftarı, bugün günlerden Fenerbahçe, bu ay aylardan Fenerbahçe, bu yıl yıllardan Fenerbahçe ve her zaman iyi ki Fenerbahçe ve her yerde en büyük Fenerbahçe."

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