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Fenerbahçe M'Baye Niang'ı transfer ediyor

09.07.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezonun ilk transferini Serdar Dursun'la yapan Fenerbahçe, bir forvet daha almak için çalışmalarını sürdürüyor. Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda hareket eden Sarı-Lacivertliler, Rennes'de forma giyen 26 yaşındaki M'Baye Niang için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe M'Baye Niang'ı transfer ediyor

Fenerbahçe, Rennes'in yüksek maliyeti sebebiyle göndermek istediği Senegalli golcünün transferini kısa süre içinde bitirmek istiyor. İşte detaylar…

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Serdar Dursun'un ardından bir golcü daha almak isteyen Kanarya, rotasını Fransa'ya kırdı.

Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rennes'de forma giyen M'Baye Niang'ı gündemine aldı. Fransız ekibiyle görüşmelere başlayan Sarı-Lacivertliler, transferi kısa süre içinde tamamlamak istiyor.

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RENNES MALİYETİ SEBEBİYLE GÖNDERMEK İSTİYOR

Rennes'in 26 yaşındaki forvetin yüksek maaşından kurtulmak için uygun bir bonservise göndermek istediği gelen haberler arasında.

18 YAŞINDA MILAN'A TRANSFER OLMUŞTU

Henüz 18 yaşında Milan'a 3.3 milyon euro bedelle Caen'den transfer olan Niang, İtalyan devinde beklentilerin altında kaldı. Sırasıyla Montpellier, Genoa ve Watford'a kiralanan Senegalli forvet, Temmuz 2018'de 12 milyon Euro'ya Torino'ya, Temmuz 2019'da ise 15 milyon Euro'ya Rennes'e imza attı.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Al-Ahli Cidde forması giyen yıldız oyuncunun Rennes ile Haziran 2023'e kadar söyleşmesi bulunuyor.

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