Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oluyor

A Milli Takımımızın başarılı oyuncusu Ozan Kabak geçen sezon Liverpool'da kiralık olarak forma giymişti.İngiliz ekibi, Schalke 04'le yaptığı anlaşma gereği 18 milyon Sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadı ve milli futbolcumuz Alman ekibine geri döndü.

OZAN KABAK SATIŞ LİSTESİNDE

Ancak Bundesliga'da küme düşen Schalke 04, mali krizden kurtulmak adına Ozan Kabak'ı satış listesine koydu.Alman ekibi, 21 yaşındaki savunma oyuncusundan yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli kazanmayı hedefliyor.

TOTTENHAM, NEWCASTLE VE LEICESTER İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Ozan Kabak yeniden Premier Lig'de forma giyebilir... Tottenham, Newcastle United ve Leicester City'nin milli futbolcumuzu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

"TRANSFERİ ÇOK KISA SÜREDE GERÇEKLEŞECEKTİR"

Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder, geçtiğimiz gün Kicker'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Önümüzdeki Pazartesi yani Ozan'ın tatilden dönüp bize katılacağı gün özel bir gün olacak.Ozan, transfer piyasasında önemli bir konumda ve transferi çok kısa süre içinde gerçekleşecektir.Kendi arzu ve hedefleri doğrultusunda daha büyük rekabetler içine girmek istediğini söyleyebiliriz."

LEICESTER CITY İŞİ BİTİRMEK ÜZERE

İngiltere basınında yer alan habere göre Çağlar Söyüncü bağlantısından dolayı Ozan Kabak'ın yeni adresi Leicester City oluyor. Ozan Kabak-Çağlar Söyüncü ikilisine stoperde görev vermeyi planlayan İngiliz ekibi bu transferi önümüzdeki günlerde resmen açıklayacak. Transferin gerçekleşmesinde Çağlar Söyüncü'nün de rol oynadığı belirtildi.

GALATASARAY VE FATİH TERİM...

Geçtiğimiz haftalarda Liverpool'dan ayrılan Ozan Kabak, İstanbul'a gelerek Fatih Terim'e ziyarette bulundu. Galatasaray'ın Ozan Kabak'ı 1 sene kiralayıp tekrar parlatma fikri bu ziyarette Ozan'a iletildi. Genç stoper bu teklife teşekkür ederek avrupa'da forma giymek istediğini Fatih Terim'e iletti.

STUTTGART'DAN 6 AY SONRA SCHALKE'YE TRANSFER OLDU

Ozan Kabak geçen sezon Liverpool formasıyla 13 maça çıkarken gol ve asist kaydedememişti.



