Fenerbahçe, maç sonunda paylaştı! 'Tavır yaptığı' iddia edilen Edin Dzeko ile İsmail Kartal yan yana geldi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ve her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçta kazanan çıkmadı. Birçok pozisyonun yaşandığı müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Edin Dzeko, maç içerisinde birçok pozisyona girmiş ancak ağları sarsamamıştı.

Çalışkan bir görüntü sergileyen Bosnalı golcü, 84. daikada yerini Michy Batshuayi'ye bırakmıştı.

'DZEKO - KARTAL GERİLİMİ' İDDİASI

Edin Dzeko'nun oyundan çıkarken sitem ettiği görülmüş, teknik direktör İsmail Kartal'a ise tavır yaptığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ortaya atılan iddianın asılsız olduğu belirtildi.

Sarı - lacivertlilerin paylaşımında, Dzeko ve İsmail Kartal'ın yan yana oturdukları bir fotoğraf ve "Ligde 1, Avrupa'da 1. Devam." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'nin gönderisi, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı ve en çok konuşulanlar arasına girdi.





