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Fenerbahçe maçı öncesi Başakşehir'de korona vakası

17.04.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Başakşehir'de yapılan rutin kontroller sonucunda bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe maçı öncesi Başakşehir'de korona vakası

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun semptomsuz olduğu vurgulanırken, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde futbolcunun izolasyon ve tedavi planlamalarına başlandığı kaydedildi.

Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

DENİZ TÜRÜÇ AÇIKLADI

Medipol Başakşehir’in milli futbolcusu Deniz Türüç, korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Deniz Türüç de test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Şu an karantina sürecim başlamış olup, kurallara uyarak, çalışmalarıma titizlikle devam etmekteyim. Bir süre sahalardan uzak kalacağım ama kalbim takımımla beraber atıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Başakşehir
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