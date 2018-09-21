Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ta santrafor krizi

Transferin son saatlerinde ismi Galatasaray ile anılan Vagner Love’u da yedek oturtan tecrübeli çalıştırıcı, Norveç ekibi karşısında santrforda Cyle Larin’i sahaya sürdü. 23 yaşındaki oyuncu ise performansıyla saç baş yoldurttu!

Beşiktaş'ta pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde golcü alarmı... Sezona 5 forvet oyuncusuyla başlayan ancak daha sonra Umut Nayir’i Bursa’ya kiralayan, 3 gün önce de Alvaro Negredo’yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr’a gönderen Kara Kartal’da elde 3 santrfor kaldı. Ancak teknik direktör Şenol Güneş, Mustafa Pektemek’i Sarpsborg karşılaşmasında 18 kişilik kadroya almayarak, 30 yaşındaki oyuncuyu takımda düşünmediğini açıkça belirtti.

İstatistiklere yansıdı

Kanadalı futbolcunun kötü performansı istatistiklere de yansıdı. Larin, Norveç ekibi karşısında tam 11 ikili mücadele, 10 da hava topu kaybetti. Attığı paslarda da isabet bulamayan 23 yaşındaki futbolcu, yüzde 65’lik bir oran yakaladı. Rakip kaleye 3 top gönderen Larin, bu şutlarda da isabet yakalayamazken, açtığı tek ortada da topu arkadaşlarıyla buluşturamadı. Larin’in bu performansının ardından teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde yapacağı sanrtfor tercihini şimdiden düşünmeye başladı. (FANATİK)

