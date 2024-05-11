Fenerbahçe maçı öncesi İstanbul'a hareket eden Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti!

Süper Lig’de deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Erkilet Havalanı’ndan THY’nin 15.15 uçağıyla maç için İstanbul’a gitmesi planlandı.

UÇAĞA YILDIRIM İSABET ETTİ

Hava şartları nedeniyle rötar yapan uçak saat 17.00’de havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı’na tekrar döndü.

Kayserispor kafilesinin havaalanında bekleyişi devam ediyor.

"2 KEZ YILDIRIM İSABET ETTİ"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Fenerbahçe takımı ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, Erkilet havalimanına dönen uçakta test süreçleri devam etmektedir. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun." dedi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Haberde, Kayserispor takımının ve teknik heyetin havalimanında beklediği, herkesin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.





