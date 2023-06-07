Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan detaylar ortaya çıktı! Erden Timur soyunma odasına inip...

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Takımı motive edebilmek için transferin dışında, soyunma odasına da inen Erden Timur'un sözleri ortaya çıktı...

"BU GECE HERKESE KİM OLDUĞUMUZU GÖSTERİN"

Erden Timur, Fenerbahçe maçı öncesi soyunma odasına inerek, "Biz bu takımı 13'üncülükten sonra, transfer döneminin ortasından itibaren kurduk. Hepimiz gece gündüz çalışıp emek verdik, alın teri döktük. Aile olduk, birbirimizin en zor zamanında kucaklaştık. Kenetlendik. Şimdi bu emeği hiçe sayıp 'Bu ligin geçerliliği yok' deme cüretinde bulunanlar var. Allah'a şükür ki, bunlara bu gece kim olduğumuzu gösterme fırsatı da sizin elinizde." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

OYUNCULAR ONU ÇOK SEVİYOR

Galatasaray'da top koşturan futbolcuların Erden Timur'u ayrı olarak sevdiği ve ona saygı duyduğu biliniyor. Timur'un bu konuşması Fenerbahçe maçından önce olumlu etki yaparak takımı bir hayli ateşledi.



