SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan detaylar ortaya çıktı! Erden Timur soyunma odasına inip...

Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan detaylar ortaya çıktı! Erden Timur soyunma odasına inip...

07.06.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin perde arkası ortaya çıktı. Bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılılarda en çok çalışan yöneticilerden biri olan Erden Timur'un Fenerbahçe maçı öncesi bizzat konuşma yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan detaylar ortaya çıktı! Erden Timur soyunma odasına inip...

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Takımı motive edebilmek için transferin dışında, soyunma odasına da inen Erden Timur'un sözleri ortaya çıktı...

"BU GECE HERKESE KİM OLDUĞUMUZU GÖSTERİN"

647d32f580a03315e4f42d18

Erden Timur, Fenerbahçe maçı öncesi soyunma odasına inerek, "Biz bu takımı 13'üncülükten sonra, transfer döneminin ortasından itibaren kurduk. Hepimiz gece gündüz çalışıp emek verdik, alın teri döktük. Aile olduk, birbirimizin en zor zamanında kucaklaştık. Kenetlendik. Şimdi bu emeği hiçe sayıp 'Bu ligin geçerliliği yok' deme cüretinde bulunanlar var. Allah'a şükür ki, bunlara bu gece kim olduğumuzu gösterme fırsatı da sizin elinizde." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

OYUNCULAR ONU ÇOK SEVİYOR

FxsJ2ZbXoAA5Mec

Galatasaray'da top koşturan futbolcuların Erden Timur'u ayrı olarak sevdiği ve ona saygı duyduğu biliniyor. Timur'un bu konuşması Fenerbahçe maçından önce olumlu etki yaparak takımı bir hayli ateşledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'da şampiyonluk sonrası ilk iş stadyum ismini değiştirmek oluyor!Galatasaray'da şampiyonluk sonrası ilk iş stadyum ismini değiştirmek oluyor!
Icardi'yi unutturacak transfer!Icardi'yi unutturacak transfer!
Ayrılığı açıkladı: 'Gelecek yıl yokum!'Ayrılığı açıkladı: 'Gelecek yıl yokum!'
Anahtar Kelimeler:
Erden Timur fenerbahçe galatasaray bahçe maçı transfer dönemi sezon maçı erden maçın iyet da,

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açıkladı, gözler maaş zamlarına çevrildi!

Erdoğan açıkladı, gözler maaş zamlarına çevrildi!

CHP'de sıcak saatler, Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı!

CHP'de sıcak saatler, Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı!

Abdülkadir Ömür transferini Süper Lig devi bitiriyor!

Abdülkadir Ömür transferini Süper Lig devi bitiriyor!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri arasında tanıdık bir isim var...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri arasında tanıdık bir isim var...

Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: Bizim sayemizde Avrupa'ya gidecekler!

Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: Bizim sayemizde Avrupa'ya gidecekler!

İrfan Can Kahveci için ezeli rakip devreye girdi!

İrfan Can Kahveci için ezeli rakip devreye girdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Terk edilmek istemedi! Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşına tuzak kurdu

Terk edilmek istemedi! Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşına tuzak kurdu

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.