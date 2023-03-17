Fenerbahçe maçı sonrası soyunma odası koridorlarında 'Vamos Galatasaray' tezahüratı! Son düdük sonrası olay...

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nu liderlik koltuğunda tamamlayan Fenerbahçe, direkt olarak son 16 turuna yükselmişti. Sevilla ile eşleşen sarı - lacivertliler; İspanya'da oynanan ilk maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmış, Kadıköy'de ise 1-0 kazanmasına rağmen skoru eşitleyemediği için organizasyona veda etmişti.

SEVILLA'NIN COŞKUSU KORİDORDA DA SÜRDÜ

Karşılaşmanın ardından Sevilla takımı büyük bir sevinç yaşadı ve bu coşku soyunma odası koridorlarına da sıçradı.

Birbirine sarılan futbolcular tezahüratlar eşliğinde soyunma odasına giderken; Alex Telles olduğu ifade edilen isim, "Vamos Galatasaray (Yaşa Galatasaray)" şeklinde bağırdı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sevilla'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda duyulan ses sonrası Fenerbahçe taraftarları büyük tepki gösterdi. Öte yandan bazı Fenerbahçeli futbolcuların da seslerin ardından o yöne doğru yöneldiği ancak araya giren kişiler sonrasında gerginliğin sonlandığı kaydedildi.

