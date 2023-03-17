SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe maçı sonrası soyunma odası koridorlarında 'Vamos Galatasaray' tezahüratı! Son düdük sonrası olay...

Fenerbahçe maçı sonrası soyunma odası koridorlarında 'Vamos Galatasaray' tezahüratı! Son düdük sonrası olay...

17.03.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Sevilla, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında karşı karşıya geldi. İlk maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı - lacivertliler, Kadıköy'deki rövanşı 1-0 kazanmasına rağmen skoru eşitleyemediği için turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından İspanyol temsilcisi büyük sevinç yaşarken, soyunma odası koridorlarında yükselen ses olay yarattı.

Fenerbahçe maçı sonrası soyunma odası koridorlarında 'Vamos Galatasaray' tezahüratı! Son düdük sonrası olay...

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nu liderlik koltuğunda tamamlayan Fenerbahçe, direkt olarak son 16 turuna yükselmişti. Sevilla ile eşleşen sarı - lacivertliler; İspanya'da oynanan ilk maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmış, Kadıköy'de ise 1-0 kazanmasına rağmen skoru eşitleyemediği için organizasyona veda etmişti.

SEVILLA'NIN COŞKUSU KORİDORDA DA SÜRDÜ

Screenshot_7

Karşılaşmanın ardından Sevilla takımı büyük bir sevinç yaşadı ve bu coşku soyunma odası koridorlarına da sıçradı.

"VAMOS GALATASARAY"

Screenshot_8

Birbirine sarılan futbolcular tezahüratlar eşliğinde soyunma odasına giderken; Alex Telles olduğu ifade edilen isim, "Vamos Galatasaray (Yaşa Galatasaray)" şeklinde bağırdı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sevilla'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda duyulan ses sonrası Fenerbahçe taraftarları büyük tepki gösterdi. Öte yandan bazı Fenerbahçeli futbolcuların da seslerin ardından o yöne doğru yöneldiği ancak araya giren kişiler sonrasında gerginliğin sonlandığı kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maç sonu olay yorum! '1 kuruş faydanız yok, bir daha gelmeyin!'Maç sonu olay yorum! '1 kuruş faydanız yok, bir daha gelmeyin!'
Gift Orban, Başakşehir maçında adeta çıldırdı!Gift Orban, Başakşehir maçında adeta çıldırdı!
Hatay Stadı'nın son hali herkesi üzdü!Hatay Stadı'nın son hali herkesi üzdü!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Alex Telles fenerbahçe galatasaray sevilla UEFA ligi iyet

En Çok Okunan Haberler

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"

Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"

UFC'de akıllara durgunluk veren an

UFC'de akıllara durgunluk veren an

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!

Maç sonu olay yorum! '1 kuruş faydanız yok, bir daha gelmeyin!'

Maç sonu olay yorum! '1 kuruş faydanız yok, bir daha gelmeyin!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.