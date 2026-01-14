SPOR

Fenerbahçe maçına damga vurdu! Beyoğlu Yeni Çarşı kalecisi Beytullah Buğra İpek Jhon Duran ile kafa kafaya geldi

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı 1-0’la geçerken maçın en çok konuşulan isimlerinden biri 20 yaşındaki kaleci Beytullah Buğra İpek oldu. İlk yarıda yaptığı 8 kurtarışla dikkat çeken genç eldiven, Jhon Duran’la yaşadığı kafa kafaya gerginlikle de gecenin en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Berker İşleyen

Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe karşılaşmada beklentilerin aksine az gollü bir galibiyet alırken, Beyoğlu Yeni Çarşı'nın 20 yaşındaki kalecisi Beytullah Buğra İpek, Fenerbahçe maçında ilk yarıda 8 kurtarış yaptı.

Karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri Beyoğlu Yeni Çarşı kalecisi olurken Jhon Duran ile yaşadığı gerilim gündem oldu

KAFA KAFAYA GELDİLER

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri, Buğra İpek ile Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran arasında yaşandı. Bir pozisyonun ardından tansiyonun yükselmesiyle iki oyuncu kafa kafaya geldi. Kısa süreli gerginlik kameralara yansırken, araya giren takım arkadaşları olayın büyümesini engelledi.

(*Görüntüler A Spor'dan alınmıştır)

