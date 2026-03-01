Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi! "Yönetime mesaj verdi"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Alanyaspor’u ağırladığı mücadelede sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı Sacha Boey’in golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Steve Mounie’nin beraberlik golüne Lucas Torreira yanıt verirken, Victor Osimhen’in kaydettiği gol maçın skorunu belirledi.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında 90 dakikayı mercek altına aldı. Galatasaray’ın temposuna dikkat çeken Dilmen, özellikle Lucas Torreira’ya ayrı bir parantez açtı.

"SAYGI DUYULACAK TEMPO"

Dilmen maçın ardından, “Saygı duyulacak bir tempoda oynadı Galatasaray. Özellikle Torreira. 120 dakikaları oynuyorsunuz, kolay değil. Konya maçının verdiği dersler var. Dengeli bir rotasyondu bugün.” dedi.

"BUGÜNKÜ MESAJI ŞU..."

Torreira’nın son dönemdeki transfer söylentilerine de değinen Dilmen, “Torreira'ya ayrı bir şeyler söylemek lazım. 2 aydır Uruguay'a veya Arjantin'e dönecek söylentileri var. Bugünkü mesajı şu, benim sözleşmemi düzeltin ve uzatın. Ben öyle okuyorum. Birkaç maç sallandı ama oyuna bakışı karakteri iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Muslera etkisini 4 senede yarattı. Farklı bir karakterden, oyuncudan bahsediyoruz. Bir de gol attı. İki kişi oynarken o golü atmak kolay değil.” açıklamasında bulundu.