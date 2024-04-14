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Fenerbahçe maçında dakikalar kala Emre Mor krizi! Sarı-Lacivertliler'i karşı oynamak istemediği iddia edildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.04.2024 19:10
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Süper Lig'de heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürerken, 32. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Karagümrük sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala son 8 maça ilk 11'de başlayan Emre Mor'un kadroda olmadığı görülürken bu durum sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe maçında dakikalar kala Emre Mor krizi! Sarı-Lacivertliler'i karşı oynamak istemediği iddia edildi
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldiği mücadele öncesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Fatih Karagümrük'ün ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı Emre Mor maç kadrosundan çıkarılırken, sosyal medyada bu durum gündem oldu.

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19:00 32'
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
0 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

O FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

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Yakup Çınar'ın haberine göre Emre Mor'un bir sakatlığı bulunmazken, son yapılan idmanda yer aldı ve idmanda çekilen bir fotoğrafta oldukça sağlıklı olduğu görünüyordu ancak Emre Mor Fenerbahçe'ye karşı forma giymek istemediği için kadroya dahil edilmedi.

'SAKATLIĞI VAR'

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Yağız Sabuncuoğlu ise bu durumun tam tersini takipçileriyle paylaştı. Sabuncunoğlu'nun haberine göre ise, Emre Mor'un ayak bileğinden sakatlığı bulunuyor ve bu sebepten dolayı maç kadrosundan çıkarıldı.

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