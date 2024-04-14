Fenerbahçe maçında dakikalar kala Emre Mor krizi! Sarı-Lacivertliler'i karşı oynamak istemediği iddia edildi

Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldiği mücadele öncesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Fatih Karagümrük'ün ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı Emre Mor maç kadrosundan çıkarılırken, sosyal medyada bu durum gündem oldu.

O FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

Yakup Çınar'ın haberine göre Emre Mor'un bir sakatlığı bulunmazken, son yapılan idmanda yer aldı ve idmanda çekilen bir fotoğrafta oldukça sağlıklı olduğu görünüyordu ancak Emre Mor Fenerbahçe'ye karşı forma giymek istemediği için kadroya dahil edilmedi.

'SAKATLIĞI VAR'

Yağız Sabuncuoğlu ise bu durumun tam tersini takipçileriyle paylaştı. Sabuncunoğlu'nun haberine göre ise, Emre Mor'un ayak bileğinden sakatlığı bulunuyor ve bu sebepten dolayı maç kadrosundan çıkarıldı.





