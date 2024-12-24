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Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmüştü... Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.12.2024 18:55
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ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmüştü... Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Süper Lig’in 17’nci haftasında oynanan Eyüpspor – Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart gören teknik direktör Arda Turan’ı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Öte yandan Süper Lig’den; Eyüpspor, Fenerbahçe, Sivasspor, Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor, Hatayspor ve Adana Demirspor da çeşitli sebeplerden dolayı kurula sevk edildiği belirtildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler şöyle:
1- İKAS EYÜPSPOR Kulübü’nün 20.12.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
İKAS EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 21.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 20.12.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 22.12.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 22.12.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-SİPAY BODRUM FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü GÖKHAN KANDEMİR ’in aynı müsabakadaki “ sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 24.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Arda Turan PFDK TFF Türkiye Futbol Federasyonu
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