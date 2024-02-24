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  4. Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor! Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı'dan açıklama "Tiyatro var... Burunlarından fitil fitil gelecek"

Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor! Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı'dan açıklama "Tiyatro var... Burunlarından fitil fitil gelecek"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.02.2024 22:30
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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetin yankıları sürerken Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kırmızı açıklamasında "Türk futbolu adına talihsiz bir akşam" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından Ajans 1905 YouTube kanalına konuştu.

"BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GELECEK"

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Nihat Kırmızı, "Bir tiyatro var, bu oynanıyor. Herkes bunu gördü. Hiç alakası yok. Fenerbahçe 2-0, 3-0 önde olsa bu penaltının verilme ihtimali yoktu. Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği görülünce bir şey uydurmaları lazımdı. Bu da büyük bir fırsat oldu, komik bir fırsat oldu. Uzaktan yakından penaltı yoktu. Fenerbahçeli futbolcular da beklemiyordu. Onlar da şaşırdı. Bilemiyoruz, nasıl oluyor, kim ne yapıyor. Tabii ki biz Galatasaraylılar, Galatasaray yöneticileri olarak, başta başkanımız Dursun Özbek ve tüm yönetim kurulu elinden geleni yapıyor. Bunu kimsenin yanına bırakmayacaktır. Bu haram puanları birilerinin burnundan fitil fitil getirecektir. Türk futbolunda bunların olmaması, yaşanmaması lazım. Türk futbolu adına talihsiz bir akşam." dedi.

"HAKKIMIZI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ"

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Nihat Kırmızı, "Gereğini gerekli yerlerde söyleyeceğiz. Gerekli yerlerde bunu sadece söylemekle kalmayacağız, her şeyi yapacağız bunların önlenmesi için. Bir daha olmaması için, hakkımızı söke söke almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bugüne kadar hep böyle oldu." sözlerini sarf etti.

"BÖYLE KAZANILACAKSA..."

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Kırmızı, sözlerine, "Şampiyonlukların sahada kazanılması gerekiyor. Böyle komik şeylerle değil. Şampiyonluk böyle kazanılacaksa hiç kazanılmasın daha iyi!" diye devam etti.

"SÜPER LİG TİYATROSU"

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Nihat Kırmızı, son olarak, "Süper Lig olmaktan çıktı Süper Lig Tiyatrosu'na dönüştü. Taraftarımız hiç merak etmesin. Her zaman basın önünde yapmamız mümkün değil. Biz gerekli yerlerde yeri geldiğinde hesabını soruyoruz, gereğini yapıyoruz. Birileri başka şeyler yapmaya çalışıyor. Birilerinin kim olduğunu biliyoruz. Galatasaray herkesle her şeyle baş etmiş bugüne kadar, bunla da baş edebilecek durumda. Bu artık Türk futboluna zarar veriyor. Burada şampiyon olsak ne olur olmasak ne olur." dedi.

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