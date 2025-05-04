Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Victor Osimhen'den kızdıran paylaşım!

Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile oynadığı maçtan 1-0’lık mağlup ayrıldı ve lider Galatasaray’ın ardından son 4 haftaya 8 puan geride girdi. Victor Osimhen, sarı-lacivertlilerin mücadeleyi kaybetmesinin ardından soluğu sosyal medyada aldı.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI MUCİZELERE KALDI

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’a 1-0 kaybetti. Lider Galatasaray’ın Sivasspor’u mağlup etmesiyle puan farkı 8’e çıkarken, sarı-lacivertliler derbide puan farkını azaltma şansını tepti. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yara aldı.

OSIMHEN'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından sosyal medyada bir video paylaştı. Paylaştığı videoda dans eden bir Galatasaray taraftarı yer aldı.