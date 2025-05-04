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Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Victor Osimhen'den kızdıran paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Sarı-lacivertlilerin mağlup olmasının ardından Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'den flaş bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Victor Osimhen'den kızdıran paylaşım!
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile oynadığı maçtan 1-0’lık mağlup ayrıldı ve lider Galatasaray’ın ardından son 4 haftaya 8 puan geride girdi. Victor Osimhen, sarı-lacivertlilerin mücadeleyi kaybetmesinin ardından soluğu sosyal medyada aldı.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI MUCİZELERE KALDI

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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’a 1-0 kaybetti. Lider Galatasaray’ın Sivasspor’u mağlup etmesiyle puan farkı 8’e çıkarken, sarı-lacivertliler derbide puan farkını azaltma şansını tepti. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yara aldı.

OSIMHEN'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

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Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından sosyal medyada bir video paylaştı. Paylaştığı videoda dans eden bir Galatasaray taraftarı yer aldı.

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MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Osimhen
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