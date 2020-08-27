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Fenerbahçe Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.08.2020 10:45 | Son Güncelleme

İsmail Yüksek, Mert Hakan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Barış Sungur, Novak, Thiam, Sinan Gümüş, Sosa ve son olarak da Lemos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg'un 27 yaşındaki stoperi Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı. Wolfsburg'da geçen sezon 23 maçta forma giyen Tisserand, 1 gol atıp, 2 de asist yaptı.

Fenerbahçe Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı

Transferde oldukça hareketli bir dönem geçiren Fenerbahçe, savunma hatını da güçlendirmek istiyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre, İspanya'nın Las Palmas takımından 24 yaşındaki soper Mauricio Lemos'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'un Kongolu stoperi Marcel Tisserand ile de anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile Wolfsburg arasındaki görüşmeler ise sürüyor.

MARCEL TİSSERAND KİMDİR?

Fransa'da yaşayan Kongolu bir ailenin çocuğu olarak 10 Ocak 1993 tarihinde Meaux'te doğmuştur. Futbola Monaco altyapısında başlamış ve burada profesyonel olmuştur. Lens ve Toulouse'a kiralandıktan sonra Ingılstadt tarafından 3.5 milyon euroya satın alınmıştır. Wolfsburg'a 3 milyon euro karşılığında kiralandıktan sonra ise Almanların köklü kulübü kendisi için 7 milyon euro bonservis ödemiştir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 15 maça çıkan ve ülkesinin kaptanlığını üstlenen 27 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Kariyerinde 2016-2017 sezonunda Monaco ile Fransa ligi şampiyonluğu zaferi var.

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