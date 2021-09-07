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Fenerbahçe Marcelo'ya teklif yaptı

07.09.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, sol bek transferi için tüm mesaisini seferber etti. Son aday ise büyük heyecana neden oldu. Real Madrid'den ayrılması gündeme gelen Marcelo için teklif yapıldı. Diğer adaylar için de görüşmeler sürüyor...

Fenerbahçe Marcelo'ya teklif yaptı

Yaz transfer sezonunun son günlerini çok hareketli geçiren Fenerbahçe sol bek transferi için de ciddi bir mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler, sol bek transferi için mesai harcarken gelen bir haber camia içinde büyük bir heyecana neden oldu. Bu heyecanın nedeni ise Brezilyalı yaldız Marcelo oldu.

FENER HER KOLDAN TEMASTA

Sarı-Lacivertli kurmaylar Real Madrid'den ayrılması gündeme gelen 33 yaşındaki Marcelo için İspanyol kulübüne ve oyuncunun menajerine teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

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EN KISA SÜREDE CEVAP GELECEK

Real Madrid yönetiminin Fenerbahçe'nin bu teklifini değerlendirmeye aldığı ve en kısa sürede dönüş yapacakları öğrenildi. Olumlu cevap gelirse transfer sezonu bir dünya starı ile tamamlanacak.

BAŞKA OYUNCULARLA DA GÖRÜŞÜLÜYOR

Fenerbahçe yönetimi daha önce temas kurduğu sol bek adaylarıyla olan temaslarını da devam ediyor. Bugün ya da yarın Fenerbahçe'nin yeni sol beki kesinlik kazanmış olacak. (Takvim)


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Marcelo
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