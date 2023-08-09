Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Robert Jones yönetecek. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olarak açıklandı. Fenerbahçe Maribor maçının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe Maribor maçının canlı yayın saati, tarihi ve kanalı...

FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Maribor maçı 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Maribor maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

RÖVANŞ MAÇI HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.

FENERBAHÇE VE MARİBOR'UN KONFERANS LİGİ YOLCULUĞU

Fenerbahçe, Süper Lig'de geçen sezonu ikinci tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde etti.

Fenerbahçe, organizasyona 2. eleme turundan başladı. Sarı-Lacivertliler bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla yendi.

Maribor ise Slovenya Ligi'ni 3. sırada bitirerek 3. numaralı kupaya katılım hakkı elde etti.

Birinci eleme turunda Malta'nın Birkirkara takımını 1-1 ve 2-1'lik skolarla geçen Maribor, 2. eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange'yi 1-1'in rövanşında uzatmada 4-3 yenerek tur atladı.

Sloven temsilcisi, ülkesinde 2. haftası geride kalan ligde 6 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

