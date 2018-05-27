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Fenerbahçe Martin Skrtel'i satmayacak!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.05.2018 12:37 | Son Güncelleme

Martin Skrtel'i isteyen Rangers'a red cevabı verildi. Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen Fenerbahçe'nin, oyuncuyu satmaya niyeti yok. Tecrübeli stoper de kalmaya karar verdi.

Fenerbahçe Martin Skrtel'i satmayacak!

Fenerbahçe, savunmadaki 'Terminatör' lakaplı oyuncusu Martin Skrtel'i, Gerrard'ın takımı Rangers'a satmaktan vazgeçti.

İskoç ekibinin 3.5 milyon euronun üzerine çıkmaması görüşmeleri tıkadı. Uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamayan Fenerbahçe, Skrtel'in satışını Avrupa'da başarısız sonuçlar ihtimaline karşı riskli buldu. Fakat Steven Gerrard, 33 yaşındaki oyuncunun aklını çelmek için her yolu deniyor.

MAAŞ ÖNERİSİ TATMİN ETMEDİ

Glasgow Rangers'ın, Skrtel için önerdiği yıllık ücret, burada kazandığı paranın oldukça altında kalıyor. Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte yıllık 4.5 milyon euro gibi bir ücret kazanan Slovak defansın, bu şartlar altında ayrılmaya da pek niyeti yok. Skrtel her ne kadar İskoç ekibinin çalıştırıcısı Steven Gerrard'la yakın ilişkisi olsa da, bu işe tamamen profesyonel bakıyor. 2016'da Vitor Pereira döneminde transfer edilen Martin Skrtel, Sarı-Lacivertli forma altında herhangi bir kupa sevinci yaşayamadı.

YANINA İYİ BİR PARTNER ALINACAK

Günümüz futbol piyasasın da Martin Skrtel kalitesinde ve tecrübesinde bir oyuncu transfer etmek oldukça maliyetli. Skrtel, burada kaldığı sürede çalışma disiplini, takıma bağlılığı ve başarılı futbolu sayesinde taraftarların ve camianın sevgisini de kazandı. Başkan Aziz Yıldırım, seçimi kazanıp başkanlığını koruması halinde, Devler Ligi'nde başarı parolasıyla, Slovak oyuncuyu takımda tutmayı ve yanına iyi bir partner getirmeyi planlıyor.

(Akşam)

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Fenerbahçe Martin Skrtel

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