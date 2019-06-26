SPOR

Fenerbahçe'de Mehmet Topal ile yollar ayrıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.06.2019 09:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, deneyimli orta saha oyuncusu Mehmet Topal ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de Mehmet Topal ile yollar ayrıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibarıyla karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Bu kararın hem Fenerbahçe'mize hem de Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılıkBüyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi açıkladıEmre Belözoğlu Fenerbahçe'yi açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe mehmet topal Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Transfer resmen açıklandı! İşte ayrıntılar

Transfer resmen açıklandı! İşte ayrıntılar

Türk futbolunun köklü kulübünden açıklama: Dilencilik yapmayacağız

Türk futbolunun köklü kulübünden açıklama: Dilencilik yapmayacağız

Barca'dan Premier Lig'e! İngilizler açıkladı

Barca'dan Premier Lig'e! İngilizler açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Mehmet Topal ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Mehmet Topal ile yollarını ayırdı

David Badia görevinden ayrıldı

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi açıkladı

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun Yanal: Şampiyon olacağız

Ersun Yanal'dan şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Diego Reyes'e talip var!

Diego Reyes'e talip var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.