Fenerbahçe'de Mehmet Topal ile yollar ayrıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibarıyla karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Bu kararın hem Fenerbahçe'mize hem de Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş’ta Halilagic ile yollar ayrıldı
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Trabzonspor, ayrılığı açıkladı
'Beşiktaş'ın kanını emiyorlardı, emmesinler dedik'
Eskişehirspor'a şok ceza
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi açıkladı
Karaman’dan tam gün mesai
İşte Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri
Renato Sanches sürprizi
İsveç çeyrek finalde
Eski spor bakanı hayatını kaybetti
İlhan Palut'la yola devam
Ozan için resmi görüşme! Tesislere gitti
G.Saray için sağlık kontrolünden geçti!
Fatih Terim'in istediği forveti açıkladı!
Milli futbolcu Kaan Ayhan evlendi
Juventus sözleşmesini uzattı
Borcu ödediler, küme düşmediler
Okuyucu Yorumları 0 yorum