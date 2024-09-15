Fenerbahçe milli aradan rekor kırarak döndü! Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Recep Tayip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Allan Saint-Maximin ve penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

DUSAN TADIC'DEN 1 GOL 1 ASİST

Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son karşılaşmada 2 gol kaydeden Dušan Tadić, Kasımpaşa maçında da önemli bir rol oynadı. Yıldız futbolcu, önce ilk golün asistini yaparken, ardından kazanılan penaltıda topun başına geçerek golünü attı. Sırp oyuncu, böylelikle bu sezon ligde çıktığı 5. maçında 3 gol ve 2 asist yapmış oldu.

MAXIMIN'DEN SİFTAH

Allan Saint-Maximin, attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken Fenerbahçe kariyerinde ilk golünü de atmış oldu. Aynı zamanda Fransız futbolcu, takımına bir tanede penaltı kazandırdı.

DZEKO İLK KEZ YEDEK

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son maçlarına göre ilk 11'de biri zorunlu iki değişiklik yaptı.

Süper Lig'de son oynanan Corendon Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Alexander Djiku sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Fenerbahçe'nin golcü ismi Edin Dzeko, bu sezon ligde ilk kez yedek soyundu.

Portekizli teknik adam, Dzeko'nun yerine ileri uçta Youssef En-Nesyri'ye, Djiku yerinede savunmada Rodrigo Becao'ya şans verdi.

Kasımpaşa karşısında kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues görev alırken, kenarlarda Dusan Tadic ile Allan Saint-Maximin oynadı. Forvet arkasında Sebastin Szymanski şans bulurken, ileri uçta Youssef En-Nesyri forma giydi.

AMRABAT SARI - LACİVERTLİ FORMAYA ''MERHABA'' DEDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, Kasımpaşa maçıyla birlikte sarı - lacivertli formaya ''merhaba'' dedi. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Faslı orta saha, 81. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE REKOR KIRDI

Süper Lig'de 31 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı mağlup ederek ligde 32 maçlık yenilmezlik serisiyle kulüp rekorunu kırdı.

YÖNETİM TAM KADRO TRİBÜNDE

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, Kasımpaşa maçına tam kadro olarak geldi.

Başkan Ali Koç ve yöneticiler, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda takımlarının yanında oldu.

Öte yandan Kasımpaşa Kulübü Başkanı Fatih Saraç, müsabaka öncesinde Ali Koç'a çiçek verdi.