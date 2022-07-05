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Fenerbahçe Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

05.07.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Mol Fehervar maçı bu akşam tüm sporseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bu akşam beşinci kez hazırlık maçına çıkacak. Macar Ligi ekiplerinde Mol Fehervar ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de gözler yeni transferlerin üstünde olacak. Peki, Fenerbahçe Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Fenerbahçe Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Fenerbahçe Mol Fehervar maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe bu akşam yeni sezon öncesinde Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecek. Sezon öncesi beşinci kez hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Ümraniyespor maçında sahaya tam performansıyla çıkmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

FENERBAHÇE MOL FEHERVAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçı 5 Temmuz Salı (Bu akşam) günü saat 19.30’da oynanacak. Futbolseverler mücadeleyi S Sport ve S Sport Plus’tan canlı olarak izleyebilecek.

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA RAKİP ÜMRANİYESPOR

Fenerbahçe 2022/2023 sezonu Süper Lig fikstrünün çekilmesiyle birlikte ilk hafta karşılaşacağı rakibi öğrendi. Fenerbahçe kendi sahasında oynayacağı ilk hafta mücadelesinde Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor ile mücadele edecek.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSLARI

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Süper Lig'de yeni sezon öncesi Jorge Jesus yönetiminde 4 hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçlardan 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe'de yeni transferlerden Lincoln Henrique performansıyla dikkat çeken isimlerden oldu. Bu akşam Mol Fehervar ile beşinci kez hazırlık mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe'de gözler yeni transferlerden Emre Mor'un üzerinde olacak.

EMRE MOR PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, Partizan ile oynanan hazırlık maçına damga vurdu. Sağ kanatta forma giyen başarılı oyuncu, hızı, isteği ve gayretiyle göz doldurdu.

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