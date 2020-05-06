Fenerbahçe Nenad Bjelica ile anlaştı iddiası

Yaklaşık 1 haftadır görüşülen hırvat teknik adam ile 1+3 yıllığına anlaşmaya varıldı. Sözleşme süresinin 1+3 yıl olmasının nedeni gelecek sezon Başkan Ali Koç'un görev süresinin sona erecek olması. Başkan Ali Koç teknik direktör görüşmelerinde bu sözleşme süresi üzerinde hassasiyet gösterdi.
(AJANSSPOR)
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