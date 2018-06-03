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Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.06.2018 11:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu tamamlandı ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç seçildi. Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oy kullanma işlemi saat 17:00'da sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı. Oyların sayılmasının ardından Ali Koç, Aziz Yıldırım'a çok ciddi bir fark attı ve aldığı 16.092 oyla Fenerbahçe'nin 37. başkanı seçildi. 4644 oyda kalan Aziz Yıldırım, oy sayımı sonuçlanmadan Ülker Stadı'ndan ayrıldı.

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi.

Ülker Stadı'nda yapılan tarihi kongrede kullanılan oyların 20 bin 736'sı geçerli sayıldı.

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam etti.

Daha sonra Genel Kurul Divan Başkanı Vefa Küçük'ün öncülüğünde oy sayım işlemine başlandı. Yaklaşık 2,5 saatte sayılan oyların sonucunda neticeyi de Küçük açıkladı.

Ali Koç, 16 bin 92 oy alarak yeni başkan olurken, Aziz Yıldırım 4 bin 644 oyda kaldı. Koç, Yıldırım'a 11 bin 448 oy farkı attı.

37. başkan Ali Koç

Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı oldu.

Ülker Stadı'ndaki kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı.

Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, kongre üyeleri tarafından 3 yıllığına göreve getirildi.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler:

Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan.

Yedek üyeler:

Belgin Aral, Alper Pirşen, Ozan Korman Tarman, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Muhittin İlker Dinçay, Esra Nazlı Ercan.

Taraftarların büyük coşkusu

Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nın çevresinde Ali Koç'un başkan seçilmesini kutladı.

Sabah saatlerinden itibaren binlerce sarı-lacivertli taraftar, stadın dışında Ali Koç lehine tezahüratlar yaptı.

Ali Koç'un seçimi kazanmasıyla büyük bir coşku yaşayan taraftarlar, meşaleler yaktı.

Ali Koç, taraftarlara gitti

Ali Koç, kendisini dışarıda bekleyen taraftarları selamladı.

Kesin sonuç açıklanmadan önce seçimi büyük farkla önde götürdüğünü öğrenen Ali Koç, ilk olarak yönetim listesinde yer alan Semih Özsoy'la sevincini yaşadı.

Koç, daha sonra direkt Ülker Stadı'nda Fenerium tribününde bulunan balkonda taraftarların karşısına çıktı.

Binlerce taraftarla tezahüratlar yapan Koç, daha sonra içeri girerek kongre üyeleriyle sevincini paylaştı.

Aziz Yıldırım dönemi sona erdi

Fenerbahçe Kulübünde 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona erdi.

İlk kez 15 Şubat 1998'de başkan seçilen Yıldırım, bu seçime kadar girdiği 12 kongrede kazanmıştı.

Aziz Yıldırım, 13. kongresinde Ali Koç'u geçmeyi başaramadı ve başkanlık koltuğunu devretmek zorunda kaldı.

Aziz Yıldırım sonuçları beklemedi

Seçimi kaybeden Aziz Yıldırım, sonuçları beklemeden seçim alanından ayrıldı.

Yıldırım, sandıkların sayımı devam ederken sonuçların aleyhine çıkması üzerine seçim alanını terk etti.

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ali koç aziz yıldırım

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Okuyucu Yorumları 94 yorum
Fenerbahce=Chp ayni kafa Fenerbahce=Chp ayni kafa Fenerbahce=Chp ayni kafa Fenerbahce=Chp ayni kafa Fenerbahce=Chp ayni kafa
Noldu bu kadar dokundu? Fenerbahçe = Halktir... Cahil herif, korkmayin bu kadar halktan
@gb_serdar doğru söylüyorsun chp ülkeye fabrikalar yaptı şimdiki zihniyette fabrikaları satıyo fenerbahçede kendi tesislerini kendisi yaptı yani üreten fenarbahçe oldu aceba siz neyi ürettiniz bir söyleyinde herkes duysun
@gb_serdar Beşiktaşlıyım ama spora siyaseti nereden getirdiği çözemedim kardeşim. Nasıl bi kafanız var. CHP'de bizim FB'de bizim. Akıllı olun biraz
Çok şükür bizi yahudilerin masonların yetiştiği 6s lisesi mezunları yonetmiyor
Beşiktaş taraftarı olarak, aziz kalırsa fb bize rakip olamaz ama ben istiyorum ki gitsin Türk futbolu kazansın
@msahin_z9 şikebahçe de chpkk da bi halt değildir. Chpkk vatan hainidir
Fb değilim ama sende insan değilsin belli. Hatta dünyayı ortak kullandığımız dostlarımız hayvan bile değilsin
Sensin o Chp Tinerci
sen ne diyorsun akkoyun ben koyu galatasaraylıyım ve chp liyim sende nasıl bir kafa var recebin koyunu cahil akepeli
@noyan_arsen_1985 Fenev şikedir kumpasdır. Ötesi yok.
aziz başkanı destekliyoruz ali koç gitsin çikolata satsın :)
INANDIGIMIZ IÇİN BAŞKAN AZIZ YILDIRIM DIYORUMM
koyu bir galatasaraylı olarak aziz yıldırım'ın başkan olmasını istiyorum aziz başkan cim bom şampiyon
3 yıl öncesine kadar Fenerbahçenin bütün maçlarını izliyordum ama son üç yıldır canlı izlemiyorum sadece takip ediyorum eğer Aziz Yıldırım seçilirse takip etmeyi de bırakacağım...
ŞU KONGREYE BAKIN YA; FENERİN NE KADAR ÇİRKEFF PİSKOPATLAR TARAFINDAN YÖNETİLDİĞİ ORTADA!!!!! HALA ORADA ALİ KOÇA EL KOL HAREKETLERİ YAPIYOR KONUŞURKEN LAF ATIYOR, ALİ KOÇU AZARLIYOR, KONUŞTURMUYOR VS... GALATASARAY İKİ SEÇİM DÖNEMİ GEÇİRDİ EFENDİ EFENDİ HİÇ KAVGA GÜRÜLTÜ ÇIKMADI..FENER İŞTE BU ÇİRKEFF ANTİPATİK PİSKOPAT VE SPORDA TERÖRDÜR FENER!!! FENER DEMEK SPORDA TERÖR VE ŞİKE DEMEKTİR!!!!! FENEVDE YİNE TERÖR KAZANIR YANİ AZİZE VE ŞAKŞAKÇILARI !!!!!
@king_play gsaray 3000 kişiyle kongre yapıyor.fenerbahçe 20000 kişiyle...hiçte dediğin gibi olay falan yok.muhtarlık seçimi bile bundan daha gergin geçiyor.
Fener kadar başınıza Taş düşsün emi icinize iyi oturmuş belliki pislikler sizi
ali koc baskan fenerpahce sampanya...
tabi siz şikeyle her işi bitirmeye alışık olduğunuzdan böyle yarışma çekişme size göre degil
ey zekası üstün varlık gs de para yok yedi bitirdiler ne kavgası olaca Ama fb de pasta büyük kavgada olur başka şeylerde olur
masıl zorlanırıma gidiyor diğer küçük takımların taraftarlarının ömrü hayatlarında böyle bir seçim yapamazlar. aha da gördünüz adamlar şampiyon oldu şu bizim kongre kadar ilği görmedi. haaaaa haaaa
aiz baskan gule gule bir GS li oalrak yuzunu dahi göremk isteemdigim tek fb lisin baskanligin boyunca iki klubu birbrine dusuren en buyuk kisisin birde kalkmis GS biza yardimci olamdi diye kinayeler gecelim tapeler delil sayil madigindan sike kumpasi denerek yirttiniz yoksa o tapaleri gercek basin olsa hergun yayinlasa o koltukda birgun degil bir saat bile oturamazdiniz ama ikiyuzlu bi taraf fb li basina dua et taplerden yillar gecti tiik yook suss pus sevsinlerrrrrrr
Darısı Muharrem İncenin başına!!
@iyetimoglu aynen kardeşim inşallahhh çifte bayram
değişim şart:)
Fevevbahçe artık Fenerbahçe olsun. Ali koç kazansın.
Ali KOÇ başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON aziz güle güle
YAZIN BİR KENARA EĞER (ASLA İSTEMİYORUZ RAKİP TAKIMLAR OLARAK) OLAKİ ALİ KOÇ BAŞKANLIĞI KAZANIRSA AZİZENİN İLK LAFININ NE OLACAĞINI SÖYLEYEYİM "BİZE KUMPAS KURDULAR,KOMPLO KURDULAR" BAKIN, İZLEYİN VE GÖRÜN. BU ARADA FENER TARAFTARINI GERÇEKTEN KISKANIYORUM NEDEN Mİ? MEDYUMA VE FALCILARA GEREK YOK BOŞUNA ONLARA PARA VERMEYECEKLER ÇÜNKİ OLAYLARI YILLAR ÖNCE GÖREN BAŞKANLARI VAR BAKIN 15 TEMMUZ'U 4-5 YIL ÖNCEDEN GÖRMÜŞ, BAKIN BJK KUPA MAÇINDA DAHA 1. DAKİKADA KUMPASI VE KOMPLOYU GÖRMÜŞ HADİ YİNE İYİSİNİZ
Sayın Ali KOÇ'un ezici farkla Başkanlığının ayak sesleri dir 21.350 oy rekoru.
ali koç garanti
darısı hükümetin başına, inşallah!
Fenerbahçede ki değişim gibi,Darısı Türkiyenin başına
aziz yıldırıma tenekeyi bağlayacaklar. hak etti
aziz yıldırım gittiğine göre tayyip te yakında gider
Aziz Yıldırım seçilirse buna en çok gs li bjk li sevinir.
@necmiinan Vallahi hayır. Ben Beşiktaşlıyım ve Ali Koç gibi kibar, centilmen ve becerikli bir başkan için sevindim. Bunun Türk futbolu açısından da olumlu sonuçları olacağını düşünüyorum.
Tebrikler Ali Koç başkan.... Cehennem donana kadar Ali Koç... En büyük FENERBEHÇE...
ben besiktaslı olmama rağmen fenerbahçe gibi büyük bir spor klubünün yeni vizyona yeni genc baskana ihtiyacı olduğunu düsünüyorum. Bu yüzden Ali Koç diyorum. Fenerbahçe için hayırlı olsun.
Aziz Yıldırım alır umarım.Koç ailesinden birinin almasındansa o alsın daha iyi.
Bir yerden sonra degisim şart. Bu ister Fenerbahçe olsun ister Turkiye olsun. Bu kadar zamanda insan ne yapacaksa yapar. Bu saatten sonra baska bir vizyon lazım...Ali Koc baskan, Muharrem Ince Cumhurbaşkanı...
Tebrik ederim Sayın Başkan.
aziz yildirim secilirse bi daha asla fenerbahceliyim demem yeter artik da git isine gucune bak birakta klube faydasi dokunacak insanlar secilsin ha bu ali olur mehmet olur ismin önemi yok yeter da
kazanan ali koç vatana millete ugurlu olur
20 bin şikeci ırkcı eyyamcı hırsız puhaaa
Kazanan Cumhuriyetçilerdir. Mehmer ali aydınlar gibi iktidar uşaklarına geçit verilmedi ve verilmeyecekte
aziz yıldırım gittiyse demekki tayyipde gidici
Bir Galatasaraylı olarak Ali Koç'un başkan olmasını isterim inşallah Ali bey kazanır.
Aykut Kocaman Aziz Yıldırım’ıda gönderdi. Çok şükür. Bir de kendi giderse daha çok seviniriz. Aziz yıldırımada her gün söylesinler seçimi kaybettiğini çünkü o hayal sata sata hayalperest bir hayat yaşamaya alışmıştır. Şizofren herif.
Ali Koç’un başkanlığa seçilmesi değişim rüzgarlarının habercisidir, İnce’nin Cunhurbaşkanlığıyla devam edecek bu rüzgarlar!
aziz başkanı harcayamazsınız insallah kazanacak
valla nasıl sevindim bilemem. akp kazansa chp kazansa bu kadar sevinmezdim
ali koçtan başka masonmu var dünyayı yönetenlerin arasındalar:)
Ali Koç başkan olursa fenerbahçeye şeref gelir
Azizden kurtulmaya az kaldı ..
kim ne derse desin fb nin büyüklüğünü herkes gördü
21500kişi partı kursak iktıdarızz
beşiktasli olarak fenerbahce adina sevindim fenrbahce prangalarindan kurtuldu tum taraftarlarina hayirli ugurlu olsun insallah fenerbahce buyuk bi kulup bence guzel oldu tebrikler
haydi ALİ KOÇ/ başkanımız inş
fener hissesi tavan yaptı ... ali koç ve koç hisseleri fırladı
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