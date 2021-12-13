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Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oluyor! İşte olası takımlar...

13.12.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. sırayı alarak Avrupa Konferans Ligi'nde oynamaya hak kazanan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak. Peki Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'nde rakipleri kimler olabilir? Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi'nde seri başı mı? Tüm detaylar haberimizde...

Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oluyor! İşte olası takımlar...

Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni bugün çekilecek kuralarla birlikte devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nden 3. olarak elenen temsilcimiz yoluna Avrupa Konferans Ligi'nde devam ediyor.

SERİBAŞI DEĞİLİZ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe kurada seribaşı olarak yer almayacak.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ, Vitesse veya Tottenham yer alıyor.

Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın, Rennes ile ertelenen UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçının sonucuna, UEFA karar verecek. İngiliz ekibin maçı hükmen kaybetmesi veya söz konusu karşılaşmada alınabilecek puanların hesaba katılmaması durumlarında, Fenerbahçe'nin bu gruptan çıkacak muhtemel rakibi Vitesse olacak.

SON 16 PLAY-OFF TURUNA KALAN TAKIMLAR

Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları 17 Şubat'ta, rövanşlar ise 24 Şubat'ta oynanacak.

Kurada seri başı takımlar, seri başı olmayan takımlarla eşleşecek.

Aynı ülkenin takımları bu aşamada birbirleriyle eşleşemeyecek.


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UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Biz o eşleşmeden tottenhamı buluruz????
rakipler dişinize göre mi gülerim ben buna, en güçsüz rakipleri geçemediniz, bunları mı küçük görmüyorsunuz...:)

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