Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oluyor! İşte olası takımlar...

Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni bugün çekilecek kuralarla birlikte devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nden 3. olarak elenen temsilcimiz yoluna Avrupa Konferans Ligi'nde devam ediyor.

SERİBAŞI DEĞİLİZ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe kurada seribaşı olarak yer almayacak.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ, Vitesse veya Tottenham yer alıyor.

Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın, Rennes ile ertelenen UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçının sonucuna, UEFA karar verecek. İngiliz ekibin maçı hükmen kaybetmesi veya söz konusu karşılaşmada alınabilecek puanların hesaba katılmaması durumlarında, Fenerbahçe'nin bu gruptan çıkacak muhtemel rakibi Vitesse olacak.

SON 16 PLAY-OFF TURUNA KALAN TAKIMLAR

Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları 17 Şubat'ta, rövanşlar ise 24 Şubat'ta oynanacak.

Kurada seri başı takımlar, seri başı olmayan takımlarla eşleşecek.

Aynı ülkenin takımları bu aşamada birbirleriyle eşleşemeyecek.



